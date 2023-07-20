Костомаров показал, как заново учится ходить. Видео

Роман Костомаров учится ходить на протезах

20 июля 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Роман Костомаров учится заново ходить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров учится ходить на протезах. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем telegram-канале. «Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — написал Роман Костомаров в своем telegram-канале. К подписи он прикрепил видео. На нем видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах. В начале года Роман Костомаров был госпитализирован. У него обнаружился некроз тканей. В последствии было решено ампутировать спортсмену конечности. К лету здоровье Костомарова начало восстанавливаться и 6 июля его выписали из больницы. Психолог Ирина Мирная рассказала, что активность олимпийского чемпиона в соцсетях связана с тем, что тот хочет быстрее вернуться к прежней жизни, передают «Дни.ру».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров учится ходить на протезах. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем telegram-канале. «Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — написал Роман Костомаров в своем telegram-канале. К подписи он прикрепил видео. На нем видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах. В начале года Роман Костомаров был госпитализирован. У него обнаружился некроз тканей. В последствии было решено ампутировать спортсмену конечности. К лету здоровье Костомарова начало восстанавливаться и 6 июля его выписали из больницы. Психолог Ирина Мирная рассказала, что активность олимпийского чемпиона в соцсетях связана с тем, что тот хочет быстрее вернуться к прежней жизни, передают «Дни.ру».