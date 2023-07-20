Костомаров показал, как заново учится ходить. Видео

Роман Костомаров учится ходить на протезах
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Роман Костомаров учится заново ходить Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров учится ходить на протезах. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем telegram-канале.

«Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — написал Роман Костомаров в своем telegram-канале. К подписи он прикрепил видео. На нем видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах.

В начале года Роман Костомаров был госпитализирован. У него обнаружился некроз тканей. В последствии было решено ампутировать спортсмену конечности. К лету здоровье Костомарова начало восстанавливаться и 6 июля его выписали из больницы. Психолог Ирина Мирная рассказала, что активность олимпийского чемпиона в соцсетях связана с тем, что тот хочет быстрее вернуться к прежней жизни, передают «Дни.ру».

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров учится ходить на протезах. Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем telegram-канале. «Не ищу легких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации», — написал Роман Костомаров в своем telegram-канале. К подписи он прикрепил видео. На нем видно, как Костомаров учится передвигаться на протезах. В начале года Роман Костомаров был госпитализирован. У него обнаружился некроз тканей. В последствии было решено ампутировать спортсмену конечности. К лету здоровье Костомарова начало восстанавливаться и 6 июля его выписали из больницы. Психолог Ирина Мирная рассказала, что активность олимпийского чемпиона в соцсетях связана с тем, что тот хочет быстрее вернуться к прежней жизни, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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