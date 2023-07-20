Челябинский губернатор принимает участие в открытии завода в Мурманске

Алексей Текслер 20 июля работает в Мурманске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Мурманске принимает участие в открытии первой технологической линии завода по сжижению природного газа для проекта «Арктик СПГ 2». Старт первой отправке первой линии даст президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатор Алексей Текслер принимает участие в торжественном мероприятии по случаю отправки первой технологической линии завода по сжижению природного газа на основаниях гравитационного типа в рамках проекта „Арктик СПГ 2“. Событие проходит в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО „НОВАТЭК“ в поселке Белокаменка Мурманской области», — уточнили в региональном правительстве. Старт первой отправке первой линии СПГ даст президент России Владимир Путин, который 20 июля днем прилетел в Мурманск.

Центр строительства морских сооружений необходим для изготовления морских комплексов, а также для хранения и отгрузки сжиженного природного газа, газового конденсата гравитационного типа. В создание Центра активное участие принимали некоторые промышленные предприятия Челябинской области. В частности, промгруппа «Конар» изготовила и поставила 100 000 тонн металлоконструкций для цехов, а также разработала метод подъема кровли на тросовых домкратах.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин приехал в Мурманск с рабочим визитом. Последний раз президент посещал Мурманскую область девять лет назад — в 2014 году, на День ВМФ.