20 июля 2023

В Пермском крае завели уголовное дело из-за столкновения двух катеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, моторная лодка, сплав, река усьва, отдых на реке, моторный катер
В Пермском крае столкнулись моторные лодки и один из пассажиров получил травмы Фото:

В Перми заведено уголовное дело из-за столкновения двух катеров, поскольку в ходе происшествия на реке Каме один человек получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Следствием установлено, что в ночь с 8 на 9 июля на реке Кама в районе базы отдыха „Политехник“ в деревне Сухая в стоящее на якоре маломерное судно совершило наезд другое судно, в котором находилось три человека. Один из пассажиров получил повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью», — написано в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР».

Уточняется, что в ходе уголовного дела устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По данным следствия, по делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

Ранее пермский транспортный прокурор выезжал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

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В Перми заведено уголовное дело из-за столкновения двух катеров, поскольку в ходе происшествия на реке Каме один человек получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Следствием установлено, что в ночь с 8 на 9 июля на реке Кама в районе базы отдыха „Политехник“ в деревне Сухая в стоящее на якоре маломерное судно совершило наезд другое судно, в котором находилось три человека. Один из пассажиров получил повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью», — написано в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». Уточняется, что в ходе уголовного дела устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По данным следствия, по делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Ранее пермский транспортный прокурор выезжал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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