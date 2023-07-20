В Пермском крае завели уголовное дело из-за столкновения двух катеров

21 июля 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

В Пермском крае столкнулись моторные лодки и один из пассажиров получил травмы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми заведено уголовное дело из-за столкновения двух катеров, поскольку в ходе происшествия на реке Каме один человек получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Следствием установлено, что в ночь с 8 на 9 июля на реке Кама в районе базы отдыха „Политехник“ в деревне Сухая в стоящее на якоре маломерное судно совершило наезд другое судно, в котором находилось три человека. Один из пассажиров получил повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью», — написано в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». Уточняется, что в ходе уголовного дела устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По данным следствия, по делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Ранее пермский транспортный прокурор выезжал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

В Перми заведено уголовное дело из-за столкновения двух катеров, поскольку в ходе происшествия на реке Каме один человек получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Следствием установлено, что в ночь с 8 на 9 июля на реке Кама в районе базы отдыха „Политехник“ в деревне Сухая в стоящее на якоре маломерное судно совершило наезд другое судно, в котором находилось три человека. Один из пассажиров получил повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью», — написано в telegram-канале «Центральное МСУТ СКР». Уточняется, что в ходе уголовного дела устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. По данным следствия, по делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы. Ранее пермский транспортный прокурор выезжал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.