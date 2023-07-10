Прокуратура начала расследовать столкновение катеров на пермской реке

В результате столкновения пострадали три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех», сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«09.07.2023 на реке Кама вблизи базы отдыха „Политех“ столкнулись 2 катера. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сообщает прокуратура. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщалось, что в аварии пострадало три человека.

Ранее URA.RU рассказывало об аварии на Каме с участием баржи и пассажирского катера. В результате столкновения судов пострадало девять человек. По итогам проверки выяснилось, что капитан катера был в состоянии алкогольного опьянения.