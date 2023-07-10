Прокуратура начала расследовать столкновение катеров на пермской реке

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
В результате столкновения пострадали три человека Фото:

Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех», сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«09.07.2023 на реке Кама вблизи базы отдыха „Политех“ столкнулись 2 катера. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сообщает прокуратура. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщалось, что в аварии пострадало три человека.

Ранее URA.RU рассказывало об аварии на Каме с участием баржи и пассажирского катера. В результате столкновения судов пострадало девять человек. По итогам проверки выяснилось, что капитан катера был в состоянии алкогольного опьянения.

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Пермский транспортный прокурор выехал на место происшествия, где столкнулись два катера. Инцидент произошел 9 июля на реке Каме недалеко от базы отдыха «Политех», сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «09.07.2023 на реке Кама вблизи базы отдыха „Политех“ столкнулись 2 катера. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора», — сообщает прокуратура. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сообщалось, что в аварии пострадало три человека. Ранее URA.RU рассказывало об аварии на Каме с участием баржи и пассажирского катера. В результате столкновения судов пострадало девять человек. По итогам проверки выяснилось, что капитан катера был в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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