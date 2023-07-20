В Екатеринбурге бизнесмена избили и увезли на черном Mercedes

Мужчину избили на глазах у жены, а потом затолкали в иномарку (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге днем 20 июля похитили 52-летнего бизнесмена. Мужчину избили возле автосервиса на улице Таватуйской и затащили в черный Mercedes. Его гражданская жена сообщила, что это произошло на ее глазах.

«Около 15:00 возле автосервиса на Таватуйской моего 52-летнего супруга избили и силой затащили в черный Mercedes», — передает Е1.RU слова жены бизнесмена. После этого супруга сразу обратилась в полицию.

Предварительно, бизнесмена могли заманить в автосервис хитростью. «Сначала увезли его KIA, а потом сказали, что он стоит в автосервисе на Таватуйской. Но там его ждала засада», — пишет издание.

Сейчас бизнесмен находится в травмпункте, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «К выяснению подробностей подключены сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска», — отметил Горелых. По его данным, из больницы бизнесмена доставят в отдел полиции для официального опроса.

Сам бизнесмен утверждает, что знает владельца автосервиса, у них и еще одного мужчины якобы имеются долговые обязанности. Потерпевший оставил иномарку в сервисе на Таватуйской для покрытия долгов. 20 июля он пришел туда, чтобы забрать ее, но между мужчинами произошел конфликт. У бизнесмена также отобрали телефон.