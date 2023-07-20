В Сирии зафиксировали наведение истребителей F-16 на самолет ВКС РФ 21 июля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии, заявил Гуринов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики, — заявил Гуринов, пишет ТАСС. Он также отметил, что произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль». По его словам, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации. Речь идет о несогласованных с РФ полетов беспилотников. Ранее Гуринов сообщал, что к военным объектам РФ в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Тогда он отметил, что российская сторона не несет ответственность за безопасность таких объектов, так как эти полеты не обсуждены с РФ. В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики, — заявил Гуринов, пишет ТАСС. Он также отметил, что произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль». По его словам, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации. Речь идет о несогласованных с РФ полетов беспилотников. Ранее Гуринов сообщал, что к военным объектам РФ в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Тогда он отметил, что российская сторона не несет ответственность за безопасность таких объектов, так как эти полеты не обсуждены с РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям