20 июля 2023

В Сирии зафиксировали наведение истребителей F-16 на самолет ВКС РФ

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Произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии, заявил Гуринов Фото:

В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов.

«Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики, — заявил Гуринов, пишет ТАСС. Он также отметил, что произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль».

По его словам, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации. Речь идет о несогласованных с РФ полетов беспилотников.

Ранее Гуринов сообщал, что к военным объектам РФ в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Тогда он отметил, что российская сторона не несет ответственность за безопасность таких объектов, так как эти полеты не обсуждены с РФ.

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В Сирии зафиксировали воздействие систем наведения истребителей F-16 на самолет ВСК России. Об этом сообщил замруководителя центра контр-адмирал Олег Гуринов. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики, — заявил Гуринов, пишет ТАСС. Он также отметил, что произошло 10 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей «Рафаль». По его словам, возглавляемая США международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации. Речь идет о несогласованных с РФ полетов беспилотников. Ранее Гуринов сообщал, что к военным объектам РФ в Сирии незаконно приблизился БПЛА проамериканской коалиции. Тогда он отметил, что российская сторона не несет ответственность за безопасность таких объектов, так как эти полеты не обсуждены с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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