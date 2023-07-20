В аэропорту Кольцово более 400 пассажиров взбунтовались из-за задержки авиарейса в Анталью (Турция). Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь более 12 часов, пассажиры хотят уехать домой, но их не выпускают из аэропорта, сообщили в соцсетях.
«Наш рейс в Анталью с утра уже несколько раз перенесли. Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по видео, которое прикреплено к публикации, люди пытаются узнать причину задержки рейса, но им ничего не объясняют.
Еще днем 20 июля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что держат ситуацию на контроле. Пассажиров, по их данным, разместили в гостинице «Азимут». Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. Всего, по данным прокуратуры, на борт должны сесть 405 человек.
Журналист URA.RU отправил запрос в Red Wings. Ответ на момент публикации не поступил.
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