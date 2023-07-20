Сотни пассажиров взбунтовались в Кольцово из-за задержанного рейса в Турцию. Фото, видео

21 июля 2023 в 00:50 Размер текста - 17 +

В аэропорту Кольцово застряли более 400 человек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово более 400 пассажиров взбунтовались из-за задержки авиарейса в Анталью (Турция). Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь более 12 часов, пассажиры хотят уехать домой, но их не выпускают из аэропорта, сообщили в соцсетях. «Наш рейс в Анталью с утра уже несколько раз перенесли. Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по видео, которое прикреплено к публикации, люди пытаются узнать причину задержки рейса, но им ничего не объясняют. Еще днем 20 июля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что держат ситуацию на контроле. Пассажиров, по их данным, разместили в гостинице «Азимут». Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. Всего, по данным прокуратуры, на борт должны сесть 405 человек. Журналист URA.RU отправил запрос в Red Wings. Ответ на момент публикации не поступил. Рейс, по данным транспортной прокуратуры, ждут 405 пассажиров Скрин: сайт Кольцово, https://svx.aero/

В аэропорту Кольцово более 400 пассажиров взбунтовались из-за задержки авиарейса в Анталью (Турция). Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь более 12 часов, пассажиры хотят уехать домой, но их не выпускают из аэропорта, сообщили в соцсетях. «Наш рейс в Анталью с утра уже несколько раз перенесли. Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по видео, которое прикреплено к публикации, люди пытаются узнать причину задержки рейса, но им ничего не объясняют. Еще днем 20 июля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что держат ситуацию на контроле. Пассажиров, по их данным, разместили в гостинице «Азимут». Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. Всего, по данным прокуратуры, на борт должны сесть 405 человек. Журналист URA.RU отправил запрос в Red Wings. Ответ на момент публикации не поступил.