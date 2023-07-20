20 июля 2023

Сотни пассажиров взбунтовались в Кольцово из-за задержанного рейса в Турцию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
В аэропорту Кольцово застряли более 400 человек (архивное фото) Фото:

В аэропорту Кольцово более 400 пассажиров взбунтовались из-за задержки авиарейса в Анталью (Турция). Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь более 12 часов, пассажиры хотят уехать домой, но их не выпускают из аэропорта, сообщили в соцсетях.

«Наш рейс в Анталью с утра уже несколько раз перенесли. Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по видео, которое прикреплено к публикации, люди пытаются узнать причину задержки рейса, но им ничего не объясняют.

Еще днем 20 июля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что держат ситуацию на контроле. Пассажиров, по их данным, разместили в гостинице «Азимут». Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. Всего, по данным прокуратуры, на борт должны сесть 405 человек.

Журналист URA.RU отправил запрос в Red Wings. Ответ на момент публикации не поступил.

Рейс, по данным транспортной прокуратуры, ждут 405 пассажиров
Рейс, по данным транспортной прокуратуры, ждут 405 пассажиров

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В аэропорту Кольцово более 400 пассажиров взбунтовались из-за задержки авиарейса в Анталью (Турция). Самолет авиакомпании Red Wings не может вылететь более 12 часов, пассажиры хотят уехать домой, но их не выпускают из аэропорта, сообщили в соцсетях. «Наш рейс в Анталью с утра уже несколько раз перенесли. Мы сидим в Кольцово, некоторые хотят уехать домой, но никого не выпускают из аэропорта», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Судя по видео, которое прикреплено к публикации, люди пытаются узнать причину задержки рейса, но им ничего не объясняют. Еще днем 20 июля в Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что держат ситуацию на контроле. Пассажиров, по их данным, разместили в гостинице «Азимут». Рейс задержан из-за позднего прибытия самолета. Всего, по данным прокуратуры, на борт должны сесть 405 человек. Журналист URA.RU отправил запрос в Red Wings. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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