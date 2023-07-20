Челябинцы раскупили путевки на базы отдыха и санатории до осени

На большинстве баз отдыха Челябинской области не осталось свободных мест сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На большинстве баз отдыха Челябинской области не осталось свободных дат для бронирования до сентября. Апартаменты следует выбирать минимум за три недели до отдыха, сообщила URA.RU директор по развитию группы туристических компаний «СТТ» Мария Кучеренко.

«Путевки в санатории региона начали покупать еще в апреле. Сейчас идет активная запись на сентябрь и октябрь. Забронировать базу отдыха на выходные в июле и августе проблематично. Следует выбирать номер минимум за две-три недели», — рассказала URA.RU Кучеренко.

Эксперт отметила, что большое количество заявок поступает по пятницам, за сутки до желаемой даты заезда. В таких случаях помочь туристам сложно. Освободившийся внезапно от брони номер становится чудом.

В Челябинской области большой популярностью у желающих отдохнуть пользуются курорты «Баден-Баден» (Еткуль), «Волна» (Сугояк), «Чайка» (Увильды) и «Чебаркуль». На семейном курорте «Утес» в Чебаркульском районе также отмечают сложности в подборе свободных дат.

«Сейчас высокий сезон. Забронировать номер или дом крайне сложно, особенно на три и более дня. Если и появляются окошки, их сразу разбирают», — заявили URA.RU в «Утесе». Там ближайшие свободные выходные для бронирования — 18—19 августа. Но в эти даты свободны лишь три номера. Аналогичная ситуация в выходные с 25 по 26 августа.

В парк-отеле «Еловое» номер можно снять только на последние выходные августа. На базе отдыха «Сугояк» URA.RU сообщили, что заняты все номера до 20 августа. В клуб-отеле «Золотой пляж» на озере Тургояк с 21 по 23 июля остались одни апартаменты. В последние выходные месяца возможно снять и номер класса «ДеЛюкс». На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе возможно забронировать даты с 28 по 30 июля и далее.

Ранее в Челябинской области из-за жары поток туристов на озера вырос на треть. Пиковый рост туристов пришелся на 8 и 9 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе компании МТС.