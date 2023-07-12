12 июля 2023

Из-за жары поток туристов на челябинские озера вырос на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Поток туристов увеличился 8 и 9 июля на 30% Фото:

Из-за жары поток туристов 8 и 9 июля на озера Челябинской области увеличился на 30%. Статистику туристических потоков URA.RU предоставила пресс-служба компании «МТС».

«Пиковый рост туристов пришелся на выходные 8 и 9 июля. Поток в Челябинскую область вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Причиной стала рекордная температура воздуха в 38 градусов тепла», — заявили URA.RU в «МТС».

Первое место по посещаемости заняло озеро Увильды (Аргаяшский район). Количество отдыхающих там на стабильно высокой отметке, но прирост за 8 и 9 июля составил 20%. На втором месте — озеро Тургояк (Миасс). Притом посещаемость в эти же даты увеличилась на 33%. Менее популярно Аргазинское водохранилище (Аргаяшский район) с приростом на 28%. Зачастую его выбирали любители палаточного отдыха.

Основная доля туристов — жители Свердловской области (32%), Башкортостана (15%), Москвы и области (8%), Курганской области и ХМАО (5%). В Челябинскую область чаще приезжают мужчины от 35 до 44 лет. На собственных машинах предпочитают путешествовать 96% туристов, из которых 41% приезжали на один день. На два дня останавливались 34% туристов и лишь 8% на трое суток.

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Из-за жары поток туристов 8 и 9 июля на озера Челябинской области увеличился на 30%. Статистику туристических потоков URA.RU предоставила пресс-служба компании «МТС». «Пиковый рост туристов пришелся на выходные 8 и 9 июля. Поток в Челябинскую область вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Причиной стала рекордная температура воздуха в 38 градусов тепла», — заявили URA.RU в «МТС». Первое место по посещаемости заняло озеро Увильды (Аргаяшский район). Количество отдыхающих там на стабильно высокой отметке, но прирост за 8 и 9 июля составил 20%. На втором месте — озеро Тургояк (Миасс). Притом посещаемость в эти же даты увеличилась на 33%. Менее популярно Аргазинское водохранилище (Аргаяшский район) с приростом на 28%. Зачастую его выбирали любители палаточного отдыха. Основная доля туристов — жители Свердловской области (32%), Башкортостана (15%), Москвы и области (8%), Курганской области и ХМАО (5%). В Челябинскую область чаще приезжают мужчины от 35 до 44 лет. На собственных машинах предпочитают путешествовать 96% туристов, из которых 41% приезжали на один день. На два дня останавливались 34% туристов и лишь 8% на трое суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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