Из-за жары поток туристов на челябинские озера вырос на треть

13 июля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Поток туристов увеличился 8 и 9 июля на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за жары поток туристов 8 и 9 июля на озера Челябинской области увеличился на 30%. Статистику туристических потоков URA.RU предоставила пресс-служба компании «МТС». «Пиковый рост туристов пришелся на выходные 8 и 9 июля. Поток в Челябинскую область вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Причиной стала рекордная температура воздуха в 38 градусов тепла», — заявили URA.RU в «МТС». Первое место по посещаемости заняло озеро Увильды (Аргаяшский район). Количество отдыхающих там на стабильно высокой отметке, но прирост за 8 и 9 июля составил 20%. На втором месте — озеро Тургояк (Миасс). Притом посещаемость в эти же даты увеличилась на 33%. Менее популярно Аргазинское водохранилище (Аргаяшский район) с приростом на 28%. Зачастую его выбирали любители палаточного отдыха. Основная доля туристов — жители Свердловской области (32%), Башкортостана (15%), Москвы и области (8%), Курганской области и ХМАО (5%). В Челябинскую область чаще приезжают мужчины от 35 до 44 лет. На собственных машинах предпочитают путешествовать 96% туристов, из которых 41% приезжали на один день. На два дня останавливались 34% туристов и лишь 8% на трое суток.

Из-за жары поток туристов 8 и 9 июля на озера Челябинской области увеличился на 30%. Статистику туристических потоков URA.RU предоставила пресс-служба компании «МТС». «Пиковый рост туристов пришелся на выходные 8 и 9 июля. Поток в Челябинскую область вырос почти на 30% по сравнению с другими уик-эндами этого лета. Причиной стала рекордная температура воздуха в 38 градусов тепла», — заявили URA.RU в «МТС». Первое место по посещаемости заняло озеро Увильды (Аргаяшский район). Количество отдыхающих там на стабильно высокой отметке, но прирост за 8 и 9 июля составил 20%. На втором месте — озеро Тургояк (Миасс). Притом посещаемость в эти же даты увеличилась на 33%. Менее популярно Аргазинское водохранилище (Аргаяшский район) с приростом на 28%. Зачастую его выбирали любители палаточного отдыха. Основная доля туристов — жители Свердловской области (32%), Башкортостана (15%), Москвы и области (8%), Курганской области и ХМАО (5%). В Челябинскую область чаще приезжают мужчины от 35 до 44 лет. На собственных машинах предпочитают путешествовать 96% туристов, из которых 41% приезжали на один день. На два дня останавливались 34% туристов и лишь 8% на трое суток.