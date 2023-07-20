20 июля 2023

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
Крючков призвал не снимать видео из-за мер безопасности Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Жителей и гостей Крыма призвали не снимать видео с Крымского моста и не публиковать в Сети. С таким обращением выступил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Он заявил, что в условиях проходящей спецоперации на Украине и теракта на мосту любые кадры с моста могут быть использованы противником.

«Друзья, мы живем в условиях СВО. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — сообщил Крючков в своем telegram-канале.

17 июля на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибли супруги из Белгородской области, их дочь пострадала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об усилении мер безопасности в Крыму. 21 июля оперштаб Крыма заявил, что мост временно закрыт и звучит сигнал воздушной тревоги.

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Жителей и гостей Крыма призвали не снимать видео с Крымского моста и не публиковать в Сети. С таким обращением выступил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Он заявил, что в условиях проходящей спецоперации на Украине и теракта на мосту любые кадры с моста могут быть использованы противником. «Друзья, мы живем в условиях СВО. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», — сообщил Крючков в своем telegram-канале. 17 июля на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого погибли супруги из Белгородской области, их дочь пострадала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об усилении мер безопасности в Крыму. 21 июля оперштаб Крыма заявил, что мост временно закрыт и звучит сигнал воздушной тревоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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