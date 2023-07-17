Украина совершила теракт на Крымском мосту: главное к вечеру 17 июля

Украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля

17 июля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 июля.