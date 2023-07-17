Украина совершила теракт на Крымском мосту: главное к вечеру 17 июля

Украинские дроны атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 июля.
- Трагедия на Крымском мосту была «спецоперацией», проведенной военно-морскими силами Украины и Службой безопасности Украины (СБУ). Теракт был осуществлен надводными дронами. По мнению спикера ГУР Украины Андрея Юсова, Крымский мост является «лишней конструкцией».
- Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье «Теракт». Ведомство показало последствия взрыва.
- При теракте на Крымском мосту погибли супруги из Белгородской области, их дочь пострадала. Сообщается, что ребенок потерял память. По словам детского омбудсмена в РФ Марии Львовы-Беловой, рядом с пострадавшей девочкой находятся ее дядя и тетя.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил об усилении мер безопасности в Крыму. Врио Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в регионе разместят дополнительные средства ПВО.
- Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов заявил, что для защиты Крымского моста от украинских дронов нужно было установить боновые (плавучие) заграждения или противолодочные стальные сети. По его словам, в зону СВО доставлено несколько километров антидронных сетей.
- К теракту в Крыму причастны политическое руководство и украинские спецслужбы. Об этом сообщили в МИД РФ, уточнив, что киевский режим цинично отреагировал на трагедию погибшей семьи.
- Для отдыхающих в Крыму, которые не могут покинуть полуостров из-за трагедии на Крымском мосту, были открыты пункты временного размещения. Временно остаться можно в Керчи и Феодосии.
- В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие пресекли 13 атак ВСУ за сутки на донецком направлении. ВСУ потеряли 320 бойцов и множество западной техники, передает Пятый канал.
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