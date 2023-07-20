20 июля 2023

Постпред РФ раскрыл дальнейшую судьбу ДСНВ

Постпред РФ Ульянов: оснований для денонсации ДСНВ США или РФ на сегодняшний день нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, мантуров денис, галстук, пиджак
Михаил Ульянов считает, что никаких оснований для денонсации ДСНВ нет Фото:

Нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) либо Соединенными Штатами, либо Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я бы сказал так, что сейчас нет ни малейших оснований для денонсации ДСНВ Москвой или Вашингтоном», — передают «Известия» слова Ульянова. Он считает, что потенциал договора в плане обеспечения стратегической стабильности не исчерпан. Однако, чтобы его реализовать, США должны полностью изменить свою политику в отношении РФ.

Ульянов также добавил, что власти России приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости намерены соблюдать ограничения, установленные договором. «Одновременно мы призвали США не предпринимать шагов, которые помешали бы возобновлению договора, когда для этого возникнут условия», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Россия вернется к ДСНВ только при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) либо Соединенными Штатами, либо Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Я бы сказал так, что сейчас нет ни малейших оснований для денонсации ДСНВ Москвой или Вашингтоном», — передают «Известия» слова Ульянова. Он считает, что потенциал договора в плане обеспечения стратегической стабильности не исчерпан. Однако, чтобы его реализовать, США должны полностью изменить свою политику в отношении РФ. Ульянов также добавил, что власти России приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости намерены соблюдать ограничения, установленные договором. «Одновременно мы призвали США не предпринимать шагов, которые помешали бы возобновлению договора, когда для этого возникнут условия», — отметил он. Ранее сообщалось, что Россия вернется к ДСНВ только при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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