Постпред РФ раскрыл дальнейшую судьбу ДСНВ

Нет никаких оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) либо Соединенными Штатами, либо Россией. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Я бы сказал так, что сейчас нет ни малейших оснований для денонсации ДСНВ Москвой или Вашингтоном», — передают «Известия» слова Ульянова. Он считает, что потенциал договора в плане обеспечения стратегической стабильности не исчерпан. Однако, чтобы его реализовать, США должны полностью изменить свою политику в отношении РФ.
Ульянов также добавил, что власти России приостановили действие этого договора, но одновременно сделали четкие заявления, что в интересах предсказуемости намерены соблюдать ограничения, установленные договором. «Одновременно мы призвали США не предпринимать шагов, которые помешали бы возобновлению договора, когда для этого возникнут условия», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Россия вернется к ДСНВ только при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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