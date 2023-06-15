В МИД РФ назвали условие, при котором Россия вернется к ДСНВ

Рябков: Россия вернется к ядерному договору, когда США перестанут проявлять агрессию

15 июня 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

В МИД РФ уточнили, что Россия не собирается возвращаться к ДСНВ, пока США агрессивно настроены к ней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия вернется к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Приостановка ДСНВ остается полностью в силе и какой-либо отказ от этого решения и его пересмотр [возможны] только в том случае, если США продемонстрируют готовность отказаться от враждебного курса в отношении РФ», — подчеркнул Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что в ближайшие недели проходил диалог между российской и американской сторонами по данному вопросу, но стороны не смогли договориться. Тем не менее замглавы министерства подчеркнул, что и Москва и Вашингтон согласились придерживаться ряда центральных, количественных ограничений в рамках договора. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Россия не против придерживаться ДСНВ, при условии, если остальные стороны также его соблюдают. США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ядерного договора.

Россия вернется к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Приостановка ДСНВ остается полностью в силе и какой-либо отказ от этого решения и его пересмотр [возможны] только в том случае, если США продемонстрируют готовность отказаться от враждебного курса в отношении РФ», — подчеркнул Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что в ближайшие недели проходил диалог между российской и американской сторонами по данному вопросу, но стороны не смогли договориться. Тем не менее замглавы министерства подчеркнул, что и Москва и Вашингтон согласились придерживаться ряда центральных, количественных ограничений в рамках договора. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Россия не против придерживаться ДСНВ, при условии, если остальные стороны также его соблюдают. США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ядерного договора.