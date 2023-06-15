В МИД РФ назвали условие, при котором Россия вернется к ДСНВ

Рябков: Россия вернется к ядерному договору, когда США перестанут проявлять агрессию
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ уточнили, что Россия не собирается возвращаться к ДСНВ, пока США агрессивно настроены к ней Фото:

Россия вернется к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Приостановка ДСНВ остается полностью в силе и какой-либо отказ от этого решения и его пересмотр [возможны] только в том случае, если США продемонстрируют готовность отказаться от враждебного курса в отношении РФ», — подчеркнул Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели проходил диалог между российской и американской сторонами по данному вопросу, но стороны не смогли договориться. Тем не менее замглавы министерства подчеркнул, что и Москва и Вашингтон согласились придерживаться ряда центральных, количественных ограничений в рамках договора.

Представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Россия не против придерживаться ДСНВ, при условии, если остальные стороны также его соблюдают. США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ядерного договора.

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Россия вернется к Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) при условии, если США прекратят враждебные намерения в отношении Москвы. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Приостановка ДСНВ остается полностью в силе и какой-либо отказ от этого решения и его пересмотр [возможны] только в том случае, если США продемонстрируют готовность отказаться от враждебного курса в отношении РФ», — подчеркнул Сергей Рябков в беседе с ТАСС. Он подчеркнул, что в ближайшие недели проходил диалог между российской и американской сторонами по данному вопросу, но стороны не смогли договориться. Тем не менее замглавы министерства подчеркнул, что и Москва и Вашингтон согласились придерживаться ряда центральных, количественных ограничений в рамках договора. Представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что Россия не против придерживаться ДСНВ, при условии, если остальные стороны также его соблюдают. США прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ядерного договора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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