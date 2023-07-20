20 июля 2023
19 июля 2023

Путин наградил почетными званиями работников Югры

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ удостоил почетных званий троих сотрудников ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин наградил оператора добычи нефти и газа, преподавателя и энергетика из ХМАО. Они были удостоены почетными званиями за вклад в развитие своей сферы деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации.

«Владимир Путин наградил почетным званием „Заслуженного энергетика РФ“ главного энергетика „НТГМ“ ХМАО Юрия Магонского. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу. Также президент России присвоил звание „Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ“ оператору по добыче нефти и газа „Самотлорнефтегаз“ ХМАО Гараеву Наби Джамал оглы. Он был удостоен звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в указе.

Еще почетным званием «Заслуженного работника высшей школы РФ» был удостоен профессор кафедры института гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университета Александр Прищеп. Он был награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовки квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин наградил оператора добычи нефти и газа, преподавателя и энергетика из ХМАО. Они были удостоены почетными званиями за вклад в развитие своей сферы деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации. «Владимир Путин наградил почетным званием „Заслуженного энергетика РФ“ главного энергетика „НТГМ“ ХМАО Юрия Магонского. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу. Также президент России присвоил звание „Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ“ оператору по добыче нефти и газа „Самотлорнефтегаз“ ХМАО Гараеву Наби Джамал оглы. Он был удостоен звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в указе. Еще почетным званием «Заслуженного работника высшей школы РФ» был удостоен профессор кафедры института гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университета Александр Прищеп. Он был награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовки квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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