Путин наградил почетными званиями работников Югры

21 июля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ удостоил почетных званий троих сотрудников ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил оператора добычи нефти и газа, преподавателя и энергетика из ХМАО. Они были удостоены почетными званиями за вклад в развитие своей сферы деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации. «Владимир Путин наградил почетным званием „Заслуженного энергетика РФ“ главного энергетика „НТГМ“ ХМАО Юрия Магонского. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу. Также президент России присвоил звание „Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ“ оператору по добыче нефти и газа „Самотлорнефтегаз“ ХМАО Гараеву Наби Джамал оглы. Он был удостоен звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в указе. Еще почетным званием «Заслуженного работника высшей школы РФ» был удостоен профессор кафедры института гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университета Александр Прищеп. Он был награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовки квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимир Путин наградил оператора добычи нефти и газа, преподавателя и энергетика из ХМАО. Они были удостоены почетными званиями за вклад в развитие своей сферы деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Такой указ опубликовали на сайте правовой информации. «Владимир Путин наградил почетным званием „Заслуженного энергетика РФ“ главного энергетика „НТГМ“ ХМАО Юрия Магонского. За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу. Также президент России присвоил звание „Заслуженного работника нефтяной и газовой промышленности РФ“ оператору по добыче нефти и газа „Самотлорнефтегаз“ ХМАО Гараеву Наби Джамал оглы. Он был удостоен звания за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу», — написано в указе. Еще почетным званием «Заслуженного работника высшей школы РФ» был удостоен профессор кафедры института гуманитарного образования и спорта Сургутского государственного университета Александр Прищеп. Он был награжден за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовки квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.