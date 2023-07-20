Инспекторы ГИБДД проведут рейд на свердловских водителей

21 июля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей в Ревде и Дегтярске Фото: Московец Илья © URA.RU В Ревде и Дегтярске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 21 по 23 июля проведут рейд, направленный на поиск пьяных водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ревды. «С 21 по 23 июля на территории Ревды и Дегтярска пройдет мероприятие „Безопасная дорога“. Оно направлено на пресечение нарушений ПДД пьяными водителями», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции напомнили, что водителей, управляющие машиной в состоянии опьянения, могут лишить водительских прав сроком от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. «Просим граждан не оставаться равнодушными. Если вы видите, что пьяный водитель садиться за руль автомобиля, то позвоните и сообщите о данном факте в дежурную часть МО МВД России „Ревдинский“ по телефону 02 или 5-15-68», — резюмировали в ведомстве.

В Ревде и Дегтярске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД с 21 по 23 июля проведут рейд, направленный на поиск пьяных водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ревды. «С 21 по 23 июля на территории Ревды и Дегтярска пройдет мероприятие „Безопасная дорога“. Оно направлено на пресечение нарушений ПДД пьяными водителями», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции напомнили, что водителей, управляющие машиной в состоянии опьянения, могут лишить водительских прав сроком от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность. «Просим граждан не оставаться равнодушными. Если вы видите, что пьяный водитель садиться за руль автомобиля, то позвоните и сообщите о данном факте в дежурную часть МО МВД России „Ревдинский“ по телефону 02 или 5-15-68», — резюмировали в ведомстве.