20 июля 2023

Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на фоне санкций стало развиваться производство одежды Фото:

В Тюмени из-за ухода иностранных брендов началось развитие бизнеса в индустрии одежды, однако производители столкнулись с нехваткой отечественных тканей. Об этом сообщила президент региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ольги Езикеевой.

«Из России после введения санкций ушло множество иностранных фэшн-брендов. В Тюмени закрылись магазины H&M, Reebok, Nike, Mango и другие. Некоторые из них позже вернулись, но под другими названиями. Это привело к развитию тюменского бизнеса по производству одежды, но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей», — передают слова Езикеевой журналисты РБК Тюмень.

В России очень мало производств качественной ткани. При этом отечественные производители не могут удовлетворить премиальный сегмент, не говоря уже о люксовом, сделали выводы эксперты.

Ранее URA.RU писало, что тюменские производители одежды начали открывать новые цеха. Исходя из санкций, загруженность тюменской швейной фабрики «Швец» увеличилась почти на 50%. В связи с этим фабрика решила нарастить производственные мощности.

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В Тюмени из-за ухода иностранных брендов началось развитие бизнеса в индустрии одежды, однако производители столкнулись с нехваткой отечественных тканей. Об этом сообщила президент региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ольги Езикеевой. «Из России после введения санкций ушло множество иностранных фэшн-брендов. В Тюмени закрылись магазины H&M, Reebok, Nike, Mango и другие. Некоторые из них позже вернулись, но под другими названиями. Это привело к развитию тюменского бизнеса по производству одежды, но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей», — передают слова Езикеевой журналисты РБК Тюмень. В России очень мало производств качественной ткани. При этом отечественные производители не могут удовлетворить премиальный сегмент, не говоря уже о люксовом, сделали выводы эксперты. Ранее URA.RU писало, что тюменские производители одежды начали открывать новые цеха. Исходя из санкций, загруженность тюменской швейной фабрики «Швец» увеличилась почти на 50%. В связи с этим фабрика решила нарастить производственные мощности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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