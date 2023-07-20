Тюменские производители одежды столкнулись с нехваткой ткани

В Тюмени на фоне санкций стало развиваться производство одежды Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени из-за ухода иностранных брендов началось развитие бизнеса в индустрии одежды, однако производители столкнулись с нехваткой отечественных тканей. Об этом сообщила президент региональной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ольги Езикеевой.

«Из России после введения санкций ушло множество иностранных фэшн-брендов. В Тюмени закрылись магазины H&M, Reebok, Nike, Mango и другие. Некоторые из них позже вернулись, но под другими названиями. Это привело к развитию тюменского бизнеса по производству одежды, но одной из сложностей стала нехватка отечественных тканей», — передают слова Езикеевой журналисты РБК Тюмень.

В России очень мало производств качественной ткани. При этом отечественные производители не могут удовлетворить премиальный сегмент, не говоря уже о люксовом, сделали выводы эксперты.

Ранее URA.RU писало, что тюменские производители одежды начали открывать новые цеха. Исходя из санкций, загруженность тюменской швейной фабрики «Швец» увеличилась почти на 50%. В связи с этим фабрика решила нарастить производственные мощности.