Дерматолог назвал два правила безопасного и красивого загара

Дерматолог Арканников: необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 до пяти

21 июля 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Россиянам дали советы, как правильно загорать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для того, чтобы безопасно получить красивый загар, необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 утра до пяти вечера. Такие советы дал дерматолог Станислав Арканников. «Для кожи человека полезно загорать по утрам и вечерам. В средней полосе России идеальное время — с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги. Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы», — цитирует радио Sputnik слова дерматолога Арканникова. Уточняется, что загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей. Дерматолог подчеркнул, что загар полезен для организма человека только в умеренных дозах. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов.

Для того, чтобы безопасно получить красивый загар, необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 утра до пяти вечера. Такие советы дал дерматолог Станислав Арканников. «Для кожи человека полезно загорать по утрам и вечерам. В средней полосе России идеальное время — с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги. Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы», — цитирует радио Sputnik слова дерматолога Арканникова. Уточняется, что загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей. Дерматолог подчеркнул, что загар полезен для организма человека только в умеренных дозах. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов.