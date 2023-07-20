20 июля 2023

Дерматолог назвал два правила безопасного и красивого загара

Дерматолог Арканников: необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 до пяти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, загар, набережная тюмени, набережная туры, берег реки, девушка загорает, загорать, загорание, берег водоема
Россиянам дали советы, как правильно загорать Фото:

Для того, чтобы безопасно получить красивый загар, необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 утра до пяти вечера. Такие советы дал дерматолог Станислав Арканников.

«Для кожи человека полезно загорать по утрам и вечерам. В средней полосе России идеальное время — с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги. Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы», — цитирует радио Sputnik слова дерматолога Арканникова.

Уточняется, что загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей. Дерматолог подчеркнул, что загар полезен для организма человека только в умеренных дозах.

Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для того, чтобы безопасно получить красивый загар, необходимо применять лосьон после загара и не находиться на солнце с 11 утра до пяти вечера. Такие советы дал дерматолог Станислав Арканников. «Для кожи человека полезно загорать по утрам и вечерам. В средней полосе России идеальное время — с восхода и до 11 часов. Вечером хорошо загорать после пяти. В эти два промежутка времени практически нет риска получить солнечные ожоги. Если вы вынуждены находиться на солнце в середине дня, то необходимо наносить на кожу солнцезащитные кремы», — цитирует радио Sputnik слова дерматолога Арканникова. Уточняется, что загар является защитной реакцией кожи на воздействие солнечных лучей. Дерматолог подчеркнул, что загар полезен для организма человека только в умеренных дозах. Ранее Роспотребнадзор предупреждал, что солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...