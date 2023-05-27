Как летом защищаться от солнца. Инфографика

27 мая 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Находиться под солнцем лучше в вечерние часы, когда оно уже не столь активно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Солнечные лучи могут приносить пользу организму, однако чрезмерный загар и неправильный уход за собой летом может нанести непоправимый вред здоровью человека. URA.RU рассказывает, чем опасно солнце и как обезопасить себя от неприятных последствий в солнечную погоду. Чем опасно солнце Солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи, предупреждают в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов. Кожа грубеет, становится плотной, высыхает и покрывается морщинками, отметили в ведомстве. Как правильно загорать Частый загар без защиты и солнечные ожоги могут нанести непоправимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни. Поэтому нужно знать, как можно обезопасить себя в солнечный день. Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие рекомендации: Наносите средство для загара со степенью защиты, соответствующей типу вашей кожи. И не забывайте, что средство раз в два часа надо наносить заново.

Выходите на солнце только в утренние и вечерние часы. В эти промежутки времени солнце менее активно.

Располагайтесь на лежаках, а не на песке или камнях.

Перед выходом на пляж не стоит использовать дезодоранты, духи, одеколон. Некоторые компоненты парфюмерных средств вызывают химические ожоги.

Находясь под солнцем, стоит регулярно пить воду. В таких условиях организм теряет влагу очень быстро.

Не загорайте натощак и сразу же после еды. Лучше всего делать это через час-полтора после приема пищи. Польза солнечного загара Нахождение на солнце при соблюдении мер предосторожности способно приносить пользу, отмечает врач-физиотерапевт Ирина Смольская. По ее словам, позитивное влияние солнечного света на организм человека огромно. Пять минут воздействия ультрафиолета способствует образованию витамина Д в коже. Это нормализует фосфоро-кальциевый обмен, укрепляет мышцы, придает прочность костной ткани.

Солнечный загар способствуют укреплению иммунной системы. Под действием ультрафиолетовых лучей значительно увеличивается содержание антител в крови.

Ультрафиолетовые лучи используются при лечении кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, угревая сыпь, помогает быстрому заживлению ран и послеоперационных рубцов;

Солнечный загар увеличивает сексуальное влечение мужчины. Витамин Д, который вырабатывается под действием ультрафиолетовых лучей, поднимает в организме уровень мужского гормона — тестостерона.

Солнечный загар повышает умственную и физическую работоспособность и помогает бороться с депрессией;

Солнечный загар активизирует многие процессы, происходящие в организме: дыхание, обмен веществ, кровообращение и деятельность эндокринной системы. Вред солнечного загара Человек подвергается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей не только тогда, когда принимает солнечные ванны, но и во время занятий спортом на открытом воздухе, занимается садоводством или просто идет по улице, напоминают в Роспотребнадзоре. Имейте в виду: солнечные лучи отражаются от снега (85%), песка (20%), воды и травы (5%). Поэтому недостаточно только находиться в тени, не используя при этом солнцезащитные средства Избыток солнца приводит к ослаблению иммунной системы, поскольку все ее силы направлены на защиту организма от опасных лучей.

У многих людей, которые годами подвергали себя чрезмерному воздействию солнечных лучей, кожа быстро стареет, покрывается морщинами. Могут появиться гиперпигментации, а также доброкачественные образования — себорейные бородавки, кератомы.

Длительное и активное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к возникновению фотодерматита. Проявляется он в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи после контакта с солнцем.

Злокачественные образования на коже — самое опасное последствие неумеренного пребывания на солнце.

Чрезмерное воздействие солнечных лучей снижает фертильность у женщин, а у мужчин может вызвать кратковременное бесплодие на несколько дней. При этом, добавили в ведомстве, нужно избегать длительного пребывания на солнце в часы его наибольшей активности. Сократить до минимума пребывание на открытом воздухе с 12 до 16 часов в жаркое время года. Что делать, если перегрелись на солнце Первыми симптомами перегревания солнцем может быть непривычная слабость, «потемнение в глазах», легкая тошнота и головная боль, жажда, потоотделение, учащение пульса и одышка. Порой такое случается, но важно знать, как бороться с этим. В МЧС России рассказали, что нужно делать при перегревании. До приезда врача терапевта скорой помощи необходимо обеспечить охлаждения тела пострадавшего — он должен находится в покое в горизонтальном положении и в прохладном, хорошо вентилируемом месте;

Для охлаждения рекомендуется прикладывать холодные компрессы или пузырь со льдом, гипотермичекий пакет из аптечки автолюбителя на голову, шею, грудь или протирать тело прохладной водой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солнечные лучи могут приносить пользу организму, однако чрезмерный загар и неправильный уход за собой летом может нанести непоправимый вред здоровью человека. URA.RU рассказывает, чем опасно солнце и как обезопасить себя от неприятных последствий в солнечную погоду. Солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи, предупреждают в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов. Кожа грубеет, становится плотной, высыхает и покрывается морщинками, отметили в ведомстве. Частый загар без защиты и солнечные ожоги могут нанести непоправимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни. Поэтому нужно знать, как можно обезопасить себя в солнечный день. Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие рекомендации: Нахождение на солнце при соблюдении мер предосторожности способно приносить пользу, отмечает врач-физиотерапевт Ирина Смольская. По ее словам, позитивное влияние солнечного света на организм человека огромно. Человек подвергается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей не только тогда, когда принимает солнечные ванны, но и во время занятий спортом на открытом воздухе, занимается садоводством или просто идет по улице, напоминают в Роспотребнадзоре. Имейте в виду: солнечные лучи отражаются от снега (85%), песка (20%), воды и травы (5%). Поэтому недостаточно только находиться в тени, не используя при этом солнцезащитные средства При этом, добавили в ведомстве, нужно избегать длительного пребывания на солнце в часы его наибольшей активности. Сократить до минимума пребывание на открытом воздухе с 12 до 16 часов в жаркое время года. Первыми симптомами перегревания солнцем может быть непривычная слабость, «потемнение в глазах», легкая тошнота и головная боль, жажда, потоотделение, учащение пульса и одышка. Порой такое случается, но важно знать, как бороться с этим. В МЧС России рассказали, что нужно делать при перегревании.