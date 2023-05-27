Солнечные лучи могут приносить пользу организму, однако чрезмерный загар и неправильный уход за собой летом может нанести непоправимый вред здоровью человека. URA.RU рассказывает, чем опасно солнце и как обезопасить себя от неприятных последствий в солнечную погоду.
Чем опасно солнце
Солнечные лучи при неправильной защите от их негативного влияния способны вызвать развитие почти всех видов рака кожи, предупреждают в Роспотребнадзоре. Ультрафиолетовые лучи ускоряют процесс старения кожи, а злоупотребление солнцем приводит к истощению ее защитных механизмов. Кожа грубеет, становится плотной, высыхает и покрывается морщинками, отметили в ведомстве.
Как правильно загорать
Частый загар без защиты и солнечные ожоги могут нанести непоправимый вред здоровью и привести к развитию рака кожи на более позднем этапе жизни. Поэтому нужно знать, как можно обезопасить себя в солнечный день. Роспотребнадзор призывает соблюдать следующие рекомендации:
- Наносите средство для загара со степенью защиты, соответствующей типу вашей кожи. И не забывайте, что средство раз в два часа надо наносить заново.
- Выходите на солнце только в утренние и вечерние часы. В эти промежутки времени солнце менее активно.
- Располагайтесь на лежаках, а не на песке или камнях.
- Перед выходом на пляж не стоит использовать дезодоранты, духи, одеколон. Некоторые компоненты парфюмерных средств вызывают химические ожоги.
- Находясь под солнцем, стоит регулярно пить воду. В таких условиях организм теряет влагу очень быстро.
- Не загорайте натощак и сразу же после еды. Лучше всего делать это через час-полтора после приема пищи.
Польза солнечного загара
Нахождение на солнце при соблюдении мер предосторожности способно приносить пользу, отмечает врач-физиотерапевт Ирина Смольская. По ее словам, позитивное влияние солнечного света на организм человека огромно.
- Пять минут воздействия ультрафиолета способствует образованию витамина Д в коже. Это нормализует фосфоро-кальциевый обмен, укрепляет мышцы, придает прочность костной ткани.
- Солнечный загар способствуют укреплению иммунной системы. Под действием ультрафиолетовых лучей значительно увеличивается содержание антител в крови.
- Ультрафиолетовые лучи используются при лечении кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, угревая сыпь, помогает быстрому заживлению ран и послеоперационных рубцов;
- Солнечный загар увеличивает сексуальное влечение мужчины. Витамин Д, который вырабатывается под действием ультрафиолетовых лучей, поднимает в организме уровень мужского гормона — тестостерона.
- Солнечный загар повышает умственную и физическую работоспособность и помогает бороться с депрессией;
- Солнечный загар активизирует многие процессы, происходящие в организме: дыхание, обмен веществ, кровообращение и деятельность эндокринной системы.
Вред солнечного загара
Человек подвергается вредному воздействию ультрафиолетовых лучей не только тогда, когда принимает солнечные ванны, но и во время занятий спортом на открытом воздухе, занимается садоводством или просто идет по улице, напоминают в Роспотребнадзоре. Имейте в виду: солнечные лучи отражаются от снега (85%), песка (20%), воды и травы (5%). Поэтому недостаточно только находиться в тени, не используя при этом солнцезащитные средства
- Избыток солнца приводит к ослаблению иммунной системы, поскольку все ее силы направлены на защиту организма от опасных лучей.
- У многих людей, которые годами подвергали себя чрезмерному воздействию солнечных лучей, кожа быстро стареет, покрывается морщинами. Могут появиться гиперпигментации, а также доброкачественные образования — себорейные бородавки, кератомы.
- Длительное и активное воздействие ультрафиолетовых лучей может привести к возникновению фотодерматита. Проявляется он в виде волдырей, покраснения, зуда и шелушения кожи после контакта с солнцем.
- Злокачественные образования на коже — самое опасное последствие неумеренного пребывания на солнце.
- Чрезмерное воздействие солнечных лучей снижает фертильность у женщин, а у мужчин может вызвать кратковременное бесплодие на несколько дней.
При этом, добавили в ведомстве, нужно избегать длительного пребывания на солнце в часы его наибольшей активности. Сократить до минимума пребывание на открытом воздухе с 12 до 16 часов в жаркое время года.
Что делать, если перегрелись на солнце
Первыми симптомами перегревания солнцем может быть непривычная слабость, «потемнение в глазах», легкая тошнота и головная боль, жажда, потоотделение, учащение пульса и одышка. Порой такое случается, но важно знать, как бороться с этим. В МЧС России рассказали, что нужно делать при перегревании.
- До приезда врача терапевта скорой помощи необходимо обеспечить охлаждения тела пострадавшего — он должен находится в покое в горизонтальном положении и в прохладном, хорошо вентилируемом месте;
- Для охлаждения рекомендуется прикладывать холодные компрессы или пузырь со льдом, гипотермичекий пакет из аптечки автолюбителя на голову, шею, грудь или протирать тело прохладной водой.
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