20 июля 2023

В Кургане закрылся центр ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган
В Кургане временно приостановил работу центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото:

В Кургане временно перестал работать центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией.

«В Кургане временно закрылся центр ЧВК „Вагнер“. Говорят, что приостановили набор бойцов до 1 августа. Рекрутеры в отпуске. Будет ли центр работать дальше пока неизвестно», — рассказал источник.

URA.RU обратилось к представителю курганского центра ЧВК «Вагнер» с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен. Новость будет дополнена, как только поступит комментарий.

Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» объявили об остановке набора бойцов. По информации ряда telegram-каналов, близких к частной компании, это связано с ее переездом на территорию Беларуси. Сообщалось, что набор приостановлен на месяц. Заявления об уходе ЧВК из России появились после вооруженного мятежа основателя компании Евгения Пригожина.

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В Кургане временно перестал работать центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией. «В Кургане временно закрылся центр ЧВК „Вагнер“. Говорят, что приостановили набор бойцов до 1 августа. Рекрутеры в отпуске. Будет ли центр работать дальше пока неизвестно», — рассказал источник. URA.RU обратилось к представителю курганского центра ЧВК «Вагнер» с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен. Новость будет дополнена, как только поступит комментарий. Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» объявили об остановке набора бойцов. По информации ряда telegram-каналов, близких к частной компании, это связано с ее переездом на территорию Беларуси. Сообщалось, что набор приостановлен на месяц. Заявления об уходе ЧВК из России появились после вооруженного мятежа основателя компании Евгения Пригожина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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