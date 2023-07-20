В Кургане закрылся центр ЧВК «Вагнер»

В Кургане временно приостановил работу центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане временно перестал работать центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил инсайдер, знакомый с ситуацией.

«В Кургане временно закрылся центр ЧВК „Вагнер“. Говорят, что приостановили набор бойцов до 1 августа. Рекрутеры в отпуске. Будет ли центр работать дальше пока неизвестно», — рассказал источник.

URA.RU обратилось к представителю курганского центра ЧВК «Вагнер» с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не был получен. Новость будет дополнена, как только поступит комментарий.

Ранее URA.RU писало, что в ЧВК «Вагнер» объявили об остановке набора бойцов. По информации ряда telegram-каналов, близких к частной компании, это связано с ее переездом на территорию Беларуси. Сообщалось, что набор приостановлен на месяц. Заявления об уходе ЧВК из России появились после вооруженного мятежа основателя компании Евгения Пригожина.