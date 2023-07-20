20 июля 2023

Курганец хочет стать депутатом в Новосибирской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
Курганец прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Бердска Фото:

Житель Кургана Александр Агеев зарегистрировался как кандидат в депутаты в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Новосибирской областной избирательной комиссии.

«Кандидат по округу №14: Александр Агеев. Участник „Российской партии пенсионеров за социальную справедливость“. Статус участника выборов: выдвинутый кандидат», — указана на сайте облизбиркома. Сообщается, что Агеев родился в 1964 году. По данным с сайта Новосибирского облизбиркома, основной род деятельности кандидата — домохозяин.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в курганское отделение «Партии пенсионеров». На момент публикации, ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в курганских выборах участвует кандидат, который отказывался от борьбы за место в гордуму. Мужчина выдвинул свою кандидатуру на довыборы в окружную думу.

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Житель Кургана Александр Агеев зарегистрировался как кандидат в депутаты в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Новосибирской областной избирательной комиссии. «Кандидат по округу №14: Александр Агеев. Участник „Российской партии пенсионеров за социальную справедливость“. Статус участника выборов: выдвинутый кандидат», — указана на сайте облизбиркома. Сообщается, что Агеев родился в 1964 году. По данным с сайта Новосибирского облизбиркома, основной род деятельности кандидата — домохозяин. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в курганское отделение «Партии пенсионеров». На момент публикации, ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в курганских выборах участвует кандидат, который отказывался от борьбы за место в гордуму. Мужчина выдвинул свою кандидатуру на довыборы в окружную думу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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