Курганец хочет стать депутатом в Новосибирской области

Курганец прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Бердска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Александр Агеев зарегистрировался как кандидат в депутаты в городе Бердске Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте Новосибирской областной избирательной комиссии.

«Кандидат по округу №14: Александр Агеев. Участник „Российской партии пенсионеров за социальную справедливость“. Статус участника выборов: выдвинутый кандидат», — указана на сайте облизбиркома. Сообщается, что Агеев родился в 1964 году. По данным с сайта Новосибирского облизбиркома, основной род деятельности кандидата — домохозяин.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в курганское отделение «Партии пенсионеров». На момент публикации, ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в курганских выборах участвует кандидат, который отказывался от борьбы за место в гордуму. Мужчина выдвинул свою кандидатуру на довыборы в окружную думу.