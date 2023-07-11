В курганских выборах участвует кандидат, который отказывался от борьбы за место в гордуму

Кандидат в депутаты из Кургана Артем Сединкин выдвинул свою кандидатуру на довыборы депутата думы Белозерского муниципального округа от партии «Партии возрождения России». Об этом сообщается на официальной странице избирательной комиссии Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее он отказывался участвовать в довыборах в курганскую гордуму.
«Завершился период выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы Белозерского муниципального округа Курганской области первого созыва по пятимандатному избирательному округу №3. Всего выдвинулись пять кандидатов», — сообщает избирком Курганской области. Один из пяти кандидатов — Сединкин Артем Викторович, выдвинутый от «Партии возрождения России».
Ранее URA.RU сообщало, что Сединкин, планировавший запретить стройку в центре города, отказался участвовать в довыборах в курганскую гордуму. В довыборах на место в думе Белозерского муниципального округа Курганской области также принимают участие два бухгалтера и житель Тюменской области.
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