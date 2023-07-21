Politico: украинские солдаты морально истощены

Егор Фирсов заявил о разочаровании в рядах ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главной проблемой в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) является моральное истощение бойцов. Об этом заявил украинский военный фельдшер Егор Фирсов.

«Но главная проблема для нас сейчас — это усталость, причем не физическая, а умственная и моральная. Это хорошо видно по подразделениям, которые уже больше года находятся на передовой. Их солдатам трудно освоить сложную технику», — рассказал Егор Фирсов в интервью американскому изданию Politico. По его словам, украинские военные ведут себя как «роботы» во время движений и разговоров.

Фирсов добавил, что некоторые бойцы ВСУ ищут различные способы, чтобы не участвовать в боевых действиях. Кроме того, он заявил о разочаровании в рядах украинской армии. Многие бойцы считают несправедливым тот факт, что одни украинцы воюют, а другие нет.

ВСУ начали наступление 4 июня, однако более, чем за месяц Киев не смог добиться желаемых успехов. Еще до начала операции западная пресса писала, что из-за усталости украинских военных наступление рискует оказаться под угрозой. Также сообщалось, что бойцы ВСУ, во время обучения в Польше проявляют безразличие, так как их призвали насильно.