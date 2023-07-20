Обращение направлено из-за ситуации с оборудованием подземного пешехода для инвалидов-колясочников Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) пожаловалось в прокуратуру на администрацию областного центра из-за ситуации с подземным переходом на площади Революции. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ОНФ, из-за нерабочих пандусов инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.

«Требуем администрацию Челябинска незамедлительно решить вопрос о доступной среде в подземном переходе. Мы обратились в прокуратуру, чтобы они дали правовую оценку ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что один из пандусов оказался рабочим. Однако воспользоваться им без посторонней помощи невозможно. Второй пандус и вовсе не работает. При этом жители узнают об этом уже спустившись в переход.

«А вот металлический пандус сделан не по ГОСТу, в некоторых местах и вовсе отсутствует. Видимо это является „нормой“ для властей города», — подытожили общественники.

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.