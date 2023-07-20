20 июля 2023

Общественники пожаловались в прокуратуру на мэрию Челябинска из-за сломанных пандусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, знак инвалид
Обращение направлено из-за ситуации с оборудованием подземного пешехода для инвалидов-колясочников Фото:

Челябинское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) пожаловалось в прокуратуру на администрацию областного центра из-за ситуации с подземным переходом на площади Революции. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ОНФ, из-за нерабочих пандусов инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода.

«Требуем администрацию Челябинска незамедлительно решить вопрос о доступной среде в подземном переходе. Мы обратились в прокуратуру, чтобы они дали правовую оценку ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

Там отметили, что один из пандусов оказался рабочим. Однако воспользоваться им без посторонней помощи невозможно. Второй пандус и вовсе не работает. При этом жители узнают об этом уже спустившись в переход.

«А вот металлический пандус сделан не по ГОСТу, в некоторых местах и вовсе отсутствует. Видимо это является „нормой“ для властей города», — подытожили общественники.

URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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Челябинское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) пожаловалось в прокуратуру на администрацию областного центра из-за ситуации с подземным переходом на площади Революции. Как пояснили URA.RU в пресс-службе ОНФ, из-за нерабочих пандусов инвалиды-колясочники не могут подняться из перехода. «Требуем администрацию Челябинска незамедлительно решить вопрос о доступной среде в подземном переходе. Мы обратились в прокуратуру, чтобы они дали правовую оценку ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ. Там отметили, что один из пандусов оказался рабочим. Однако воспользоваться им без посторонней помощи невозможно. Второй пандус и вовсе не работает. При этом жители узнают об этом уже спустившись в переход. «А вот металлический пандус сделан не по ГОСТу, в некоторых местах и вовсе отсутствует. Видимо это является „нормой“ для властей города», — подытожили общественники. URA.RU связалось с пресс-службой мэрии Челябинска. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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