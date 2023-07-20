20 июля 2023

В Тюмени насмерть разбился водитель, лишенный прав за пьяную езду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Смертельное ДТП произошло на улице Ямской в Тюмени Фото:

В ночь с 20 на 21 июля в Тюмени насмерть разбился водитель автомобиля Ford. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. Там добавили, что мужчина был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

«Сегодня ночью в Тюмени на ул. Ямской, 115 автомобиль Ford въехал в дерево. 51-летний водитель скончался от полученных травм», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что в 2021 году погибший был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Однако водительское удостоверение он сдавать не стал.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области водитель насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней он пришел в отделение Госавтоинспекции и написал явку с повинной.

Мужчина погиб на месте аварии
Мужчина погиб на месте аварии

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В ночь с 20 на 21 июля в Тюмени насмерть разбился водитель автомобиля Ford. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. Там добавили, что мужчина был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. «Сегодня ночью в Тюмени на ул. Ямской, 115 автомобиль Ford въехал в дерево. 51-летний водитель скончался от полученных травм», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. В областной Госавтоинспекции уточнили, что в 2021 году погибший был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Однако водительское удостоверение он сдавать не стал. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области водитель насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней он пришел в отделение Госавтоинспекции и написал явку с повинной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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