Смертельное ДТП произошло на улице Ямской в Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь с 20 на 21 июля в Тюмени насмерть разбился водитель автомобиля Ford. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления ГИБДД. Там добавили, что мужчина был лишен водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.

«Сегодня ночью в Тюмени на ул. Ямской, 115 автомобиль Ford въехал в дерево. 51-летний водитель скончался от полученных травм», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

В областной Госавтоинспекции уточнили, что в 2021 году погибший был лишен права управления транспортом за пьяное вождение. Однако водительское удостоверение он сдавать не стал.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области водитель насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Спустя несколько дней он пришел в отделение Госавтоинспекции и написал явку с повинной.