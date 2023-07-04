Сбежавший с места смертельного ДТП тюменец написал явку с повинной. Фото

05 июля 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Мужчина сначала скрылся с места ДТП, однако потом пришел с повинной Фото: Московец Илья © URA.RU В тюменскую полицию пришел тюменец, который 1 июля насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Он написал явку с повинной, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что водителя уже ловили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в мае этого года он был лишен прав на 19 месяцев. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось в ночь на 1 июля, когда на 33-м километре автодороги Тобольск—Вагай в Вагайском районе водитель сбил 25-летнюю жительницу Тобольского района. Девушка погибла в результате ДТП, а мужчина скрылся с места аварии. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области Место ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

В тюменскую полицию пришел тюменец, который 1 июля насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Он написал явку с повинной, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что водителя уже ловили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в мае этого года он был лишен прав на 19 месяцев. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось в ночь на 1 июля, когда на 33-м километре автодороги Тобольск—Вагай в Вагайском районе водитель сбил 25-летнюю жительницу Тобольского района. Девушка погибла в результате ДТП, а мужчина скрылся с места аварии.