04 июля 2023

Сбежавший с места смертельного ДТП тюменец написал явку с повинной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, полиция, дпс, баллоны с кислородом
Мужчина сначала скрылся с места ДТП, однако потом пришел с повинной Фото:

В тюменскую полицию пришел тюменец, который 1 июля насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Он написал явку с повинной, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что водителя уже ловили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в мае этого года он был лишен прав на 19 месяцев. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Происшествие случилось в ночь на 1 июля, когда на 33-м километре автодороги Тобольск—Вагай в Вагайском районе водитель сбил 25-летнюю жительницу Тобольского района. Девушка погибла в результате ДТП, а мужчина скрылся с места аварии.

Фото:
Место ДТП
Место ДТП
Фото:

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В тюменскую полицию пришел тюменец, который 1 июля насмерть сбил 25-летнюю девушку на автодороге Тобольск-Вагай и скрылся с места происшествия. Он написал явку с повинной, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль „ВАЗ 21101“ и личность водителя. Позже 30-летний водитель, житель Тобольского района, написал явку с повинной», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что водителя уже ловили за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а в мае этого года он был лишен прав на 19 месяцев. Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Происшествие случилось в ночь на 1 июля, когда на 33-м километре автодороги Тобольск—Вагай в Вагайском районе водитель сбил 25-летнюю жительницу Тобольского района. Девушка погибла в результате ДТП, а мужчина скрылся с места аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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