20 июля 2023

В микрорайоне Челябинска расстреляли автомобили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, разбитое стекло, авария, дверца автомобиля, автокража
Повреждения получили сразу несколько автомобилей Фото:

В челябинском микрорайоне Чурилово неизвестный расстрелял несколько автомобилей. Как написала хозяйка одного из поврежденных авто в социальных сетях, предположительно стрельба велась из пневматического пистолета.

«Мне обстреляли машину, она стояла у магазинов на Зальцмана, 10. Скорее всего из пневмата. Слышны были хлопки и виден лазерный прицел», — написала Анастасия В. в группе «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте».

По словам автора, ей удалось вычислить, что стрельба велась с балкона. Полиция поднималась в указанную квартиру. Однако дверь правоохранителям никто не открыл.

URA.RU обратилось в ГУ МВД по региону за комментарием. Там сообщили, что уточнят информацию.

У машины разбито стекло, порвано сиденье, и поврежден капот.
У машины разбито стекло, порвано сиденье, и поврежден капот.
Фото:
Фото:

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В челябинском микрорайоне Чурилово неизвестный расстрелял несколько автомобилей. Как написала хозяйка одного из поврежденных авто в социальных сетях, предположительно стрельба велась из пневматического пистолета. «Мне обстреляли машину, она стояла у магазинов на Зальцмана, 10. Скорее всего из пневмата. Слышны были хлопки и виден лазерный прицел», — написала Анастасия В. в группе «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте». По словам автора, ей удалось вычислить, что стрельба велась с балкона. Полиция поднималась в указанную квартиру. Однако дверь правоохранителям никто не открыл. URA.RU обратилось в ГУ МВД по региону за комментарием. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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