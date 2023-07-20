Повреждения получили сразу несколько автомобилей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В челябинском микрорайоне Чурилово неизвестный расстрелял несколько автомобилей. Как написала хозяйка одного из поврежденных авто в социальных сетях, предположительно стрельба велась из пневматического пистолета.

«Мне обстреляли машину, она стояла у магазинов на Зальцмана, 10. Скорее всего из пневмата. Слышны были хлопки и виден лазерный прицел», — написала Анастасия В. в группе «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте».

По словам автора, ей удалось вычислить, что стрельба велась с балкона. Полиция поднималась в указанную квартиру. Однако дверь правоохранителям никто не открыл.

URA.RU обратилось в ГУ МВД по региону за комментарием. Там сообщили, что уточнят информацию.

У машины разбито стекло, порвано сиденье, и поврежден капот. Фото: Анастасия В. в группе «[В] Чурилово | Челябинск» в «ВКонтакте» https://vk.com/club3513531?w=wall-3513531_1689138%2Fall