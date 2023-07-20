20 июля 2023

Итальянец судился с МВД за право пожить в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд отказал в иске итальянцу Фото:

Житель Италии обратился в суд с иском к МВД, потому что в миграционном органе ему отказали в праве на временное проживание в РФ. Итальянец хотел пожить в Перми со своей супругой, так как у него здесь находится внук. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города.

«Истец суду пояснил, что он с супругой приехал к своему внуку который проживает в Перми, желает жить в России. Истец обратился иском в суд к УВМ ГУ МВД России о признании решения об отказе в выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в РФ незаконным», — говорится в решении.

Итальянец заявил, что получает пенсию от своего государства и имеет техническое образование, поэтому может полностью себя обеспечить и не требует поддержки российского государства. Однако, несмотря на все доводы иностранца, суд отказал ему, посчитав, что в МВД ничего не нарушили. При это судья отметил, что отказ в выдаче квоты на проживание не означает запрет на проживание в РФ на другом законном основании.

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Житель Италии обратился в суд с иском к МВД, потому что в миграционном органе ему отказали в праве на временное проживание в РФ. Итальянец хотел пожить в Перми со своей супругой, так как у него здесь находится внук. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда города. «Истец суду пояснил, что он с супругой приехал к своему внуку который проживает в Перми, желает жить в России. Истец обратился иском в суд к УВМ ГУ МВД России о признании решения об отказе в выделении квоты на выдачу разрешения на временное проживание в РФ незаконным», — говорится в решении. Итальянец заявил, что получает пенсию от своего государства и имеет техническое образование, поэтому может полностью себя обеспечить и не требует поддержки российского государства. Однако, несмотря на все доводы иностранца, суд отказал ему, посчитав, что в МВД ничего не нарушили. При это судья отметил, что отказ в выдаче квоты на проживание не означает запрет на проживание в РФ на другом законном основании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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