Суд продлил блогеру Блиновской арест еще на три месяца

Суд Москвы продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября
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Избрание меры пресечения Блиновской Елене. Москва, блиновская елена
Суд отказался отпускать Блиновскую из-под домашнего ареста Фото:
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Блогер Елена Блиновская, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов, останется под домашним арестом до 26 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы 21 июля.

«Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Также ей инкриминируют отмывание денежных средств.

Сама Блиновская в суде сегодня заявила, что сотрудничает со следствием и даже сдала свой загранпаспорт. Она просила суд разрешить ей снова работать преподавателем, чтобы иметь возможность содержать свою семью.

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Блогер Елена Блиновская, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов, останется под домашним арестом до 26 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы 21 июля. «Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Также ей инкриминируют отмывание денежных средств. Сама Блиновская в суде сегодня заявила, что сотрудничает со следствием и даже сдала свой загранпаспорт. Она просила суд разрешить ей снова работать преподавателем, чтобы иметь возможность содержать свою семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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