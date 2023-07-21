Суд продлил блогеру Блиновской арест еще на три месяца

Суд отказался отпускать Блиновскую из-под домашнего ареста
новость из сюжетаСиловики задержали блогера Елену Блиновскую
Блогер Елена Блиновская, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов, останется под домашним арестом до 26 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы 21 июля.
«Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Также ей инкриминируют отмывание денежных средств.
Сама Блиновская в суде сегодня заявила, что сотрудничает со следствием и даже сдала свой загранпаспорт. Она просила суд разрешить ей снова работать преподавателем, чтобы иметь возможность содержать свою семью.
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