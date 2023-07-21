Суд продлил блогеру Блиновской арест еще на три месяца

Суд Москвы продлил домашний арест Елене Блиновской до 26 октября

21 июля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Суд отказался отпускать Блиновскую из-под домашнего ареста Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов, останется под домашним арестом до 26 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы 21 июля. «Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Также ей инкриминируют отмывание денежных средств. Сама Блиновская в суде сегодня заявила, что сотрудничает со следствием и даже сдала свой загранпаспорт. Она просила суд разрешить ей снова работать преподавателем, чтобы иметь возможность содержать свою семью.

Блогер Елена Блиновская, которая проходит обвиняемой по делу о неуплате налогов, останется под домашним арестом до 26 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы 21 июля. «Суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской до 26 октября», — сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Блиновская обвиняется в неуплате налогов почти на миллиард рублей. Также ей инкриминируют отмывание денежных средств. Сама Блиновская в суде сегодня заявила, что сотрудничает со следствием и даже сдала свой загранпаспорт. Она просила суд разрешить ей снова работать преподавателем, чтобы иметь возможность содержать свою семью.