В Челябинске фирма по списанию долгов оказалась «пустышкой» без сотрудников

Челябинское УФАС предписало устранить ложную информацию о сотнях юристов по списанию долгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ФАС по Челябинской области вынесло предупреждение фирме по списанию долгов «Бизнес-Юрист» с отсутствующими в штате сотрудниками. Как следует из опубликованного документа, несоответствующую действительности информацию компания обязана удалить из сайтов и соцсетей.

«Челябинское УФАС России предупреждает ООО „Бизнес-Юрист“ о необходимости удаления с сайта и страницы сообщества соцсети „ВКонтакте“ ряда сведений. Допускается замена информации на достоверную и подтвержденную документально в срок до 21 августа», — отмечается в решении ведомства.

Специалистам УФАС не понравилось, что компания заявила о 400 офисах в России и других странах, 300 городах присутствия, 700 опытных юристах, 30 тысячах выигранных дел. Проверка показала ложность утверждений. Также фирма заявляла о готовности выплатить долги, если не получится их списать. В то же время договор предусматривал снятие ответственности с исполнителя в случае неуспеха судебных тяжб.

По закону о защите конкуренции административное дело не возбуждается. Однако если предписания выполнены не будут, его все же инициируют.