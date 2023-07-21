За день силовиками проверено 54 мигранта, работающих на тепличных хозяйствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В теплицах Красноармейского района Челябинской области полицейские нашли 14 незаконно работающих мигрантов. За рейд составлено 16 административных правонарушений, сообщили URA.RU 21 июля в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В Красноармейском районе за один день сотрудниками по вопросам миграции совместно с Россельхознадзором и налоговой проверено 54 иностранных гражданина. Пресечено 16 правонарушений, из них 14 за незаконную трудовую деятельность», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Одного из иностранцев выдворят за пределы России. Его поместили в центр временного содержания и разыскивают работодателя, для привлечения к ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца или лица без гражданства).

Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали захламление территорий отходами, взяли пробы грунта и продуктов. По результатам проверки будут приняты меры.

С начала 2023 года было проверено 100 тепличных хозяйств и более 900 иностранцев. Управление по миграции пресекло порядка 100 административных нарушений.

С начала 2023 года было проверено порядка 100 тепличных хозяйств фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Было принято решение выдворить одного пойманного мигранта из России фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области