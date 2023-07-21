Силовики провели рейд по челябинским теплицам на незаконных мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погром китайских теплиц. Архив 2009. Челябинск., теплица
За день силовиками проверено 54 мигранта, работающих на тепличных хозяйствах Фото:

В теплицах Красноармейского района Челябинской области полицейские нашли 14 незаконно работающих мигрантов. За рейд составлено 16 административных правонарушений, сообщили URA.RU 21 июля в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В Красноармейском районе за один день сотрудниками по вопросам миграции совместно с Россельхознадзором и налоговой проверено 54 иностранных гражданина. Пресечено 16 правонарушений, из них 14 за незаконную трудовую деятельность», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Одного из иностранцев выдворят за пределы России. Его поместили в центр временного содержания и разыскивают работодателя, для привлечения к ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца или лица без гражданства).

Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали захламление территорий отходами, взяли пробы грунта и продуктов. По результатам проверки будут приняты меры.

С начала 2023 года было проверено 100 тепличных хозяйств и более 900 иностранцев. Управление по миграции пресекло порядка 100 административных нарушений.

С начала 2023 года было проверено порядка 100 тепличных хозяйств
С начала 2023 года было проверено порядка 100 тепличных хозяйств
Было принято решение выдворить одного пойманного мигранта из России
Было принято решение выдворить одного пойманного мигранта из России
За сутки было пресечено 14 административных нарушений
За сутки было пресечено 14 административных нарушений

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В теплицах Красноармейского района Челябинской области полицейские нашли 14 незаконно работающих мигрантов. За рейд составлено 16 административных правонарушений, сообщили URA.RU 21 июля в пресс-службе ГУ МВД региона. «В Красноармейском районе за один день сотрудниками по вопросам миграции совместно с Россельхознадзором и налоговой проверено 54 иностранных гражданина. Пресечено 16 правонарушений, из них 14 за незаконную трудовую деятельность», — рассказали URA.RU в ведомстве. Одного из иностранцев выдворят за пределы России. Его поместили в центр временного содержания и разыскивают работодателя, для привлечения к ответственности по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранца или лица без гражданства). Сотрудники Россельхознадзора зафиксировали захламление территорий отходами, взяли пробы грунта и продуктов. По результатам проверки будут приняты меры. С начала 2023 года было проверено 100 тепличных хозяйств и более 900 иностранцев. Управление по миграции пресекло порядка 100 административных нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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