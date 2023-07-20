Дочка «Лукойла» выкупила нефтяное месторождение в ХМАО

Компания «Югранефтепром» приобрела участок недр в ХМАО за 75 млн рублей

21 июля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Компания «Югранефтепром» была единственным участником торгов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» — выкупила Среднемытаяхинское месторождение в ХМАО за 75 млн рублей. Организатор аукциона сообщил агентству, что предприятие было единственным участником торгов. «По результатам аукциона право пользования участком недр „Среднемытаяхинский“ предоставлено единственному участнику аукциона — ООО НК „Югранефтепром“, заявка которого признана соответствующей требованиям законодательства. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составил 75 462 492,6 рублей», — пояснил собеседник. Среднемытаяхинское месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. Его площадь — 1187,5 квадратных километров, предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти составляет 50,8 миллионов тонн. Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) стала единственным участником аукциона на Лебяжье месторождение в ХМАО. Начальная цена за участок недр составила 580,5 млн рублей.

Компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» — выкупила Среднемытаяхинское месторождение в ХМАО за 75 млн рублей. Организатор аукциона сообщил агентству, что предприятие было единственным участником торгов. «По результатам аукциона право пользования участком недр „Среднемытаяхинский“ предоставлено единственному участнику аукциона — ООО НК „Югранефтепром“, заявка которого признана соответствующей требованиям законодательства. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составил 75 462 492,6 рублей», — пояснил собеседник. Среднемытаяхинское месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. Его площадь — 1187,5 квадратных километров, предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти составляет 50,8 миллионов тонн. Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) стала единственным участником аукциона на Лебяжье месторождение в ХМАО. Начальная цена за участок недр составила 580,5 млн рублей.