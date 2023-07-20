Дочка «Лукойла» выкупила нефтяное месторождение в ХМАО

Компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» — выкупила Среднемытаяхинское месторождение в ХМАО за 75 млн рублей. Организатор аукциона сообщил агентству, что предприятие было единственным участником торгов.
«По результатам аукциона право пользования участком недр „Среднемытаяхинский“ предоставлено единственному участнику аукциона — ООО НК „Югранефтепром“, заявка которого признана соответствующей требованиям законодательства. Окончательный размер разового платежа за пользование недрами составил 75 462 492,6 рублей», — пояснил собеседник.
Среднемытаяхинское месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО. Его площадь — 1187,5 квадратных километров, предварительная оценка извлекаемых перспективных ресурсов нефти составляет 50,8 миллионов тонн.
Ранее URA.RU писало, что компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) стала единственным участником аукциона на Лебяжье месторождение в ХМАО. Начальная цена за участок недр составила 580,5 млн рублей.
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