Компания Худайнатова получит нефтяное месторождение в ХМАО

26 июня 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Участок нефр «Лебяжий» примыкает к Талинскому месторождению «Няганьнефти» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) стала единственным участником аукциона на Лебяжье месторождение в ХМАО. Об этом сообщил агентству источник, занимающийся торгами на электронной торговой площадке. «Подача заявок на аукцион завершилась: заявился только один участник — „Няганьнефть“. Итоги торгов будут подведены 20 июля», — сообщил представитель торговой площадки. Сейчас организаторы проверяют соответствие документов заявителя требованиям аукциона. При положительных результатах проверки ННК получит возможность приобрести права на разработку участка недр «Лебяжий» по минимальной цене. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр составила 580,5 млн рублей, что на 25% меньше, чем в прошлом году.

Компания «Няганьнефть» (входит в структуру «ННК» Эдуарда Худайнатова) стала единственным участником аукциона на Лебяжье месторождение в ХМАО. Об этом сообщил агентству источник, занимающийся торгами на электронной торговой площадке. «Подача заявок на аукцион завершилась: заявился только один участник — „Няганьнефть“. Итоги торгов будут подведены 20 июля», — сообщил представитель торговой площадки. Сейчас организаторы проверяют соответствие документов заявителя требованиям аукциона. При положительных результатах проверки ННК получит возможность приобрести права на разработку участка недр «Лебяжий» по минимальной цене. Ранее URA.RU писало, что Роснедра выставили на аукцион Лебяжье месторождение нефти в ХМАО с дисконтом. Начальная цена за участок недр составила 580,5 млн рублей, что на 25% меньше, чем в прошлом году.