Курганцы стоят в километровой пробке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Заозерный в Кургане жители встали в пробку, которая растянулась почти на километр. Причиной столпотворения машин стал новый знак. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Голикова-Родькина. Невозможно повернуть на лево, очень много большегрузов. Пробка до поворота, сделали бы небольшое опережение, а то ежедневно, в любое время тут пробки», — указано в посте telegram-канала «KGN45».

Согласно данным с сервиса 2ГИС, пробки в Кургане на данный момент насчитывают пять баллов. В открытых источниках сообщается, что такой показатель означает, что движение автомобилей плотное и затрудненное. Ранее из-за ремонта моста через реку Черная пришлось изменить движение для автомобилистов. Для поворота налево выделили отдельную полосу.

Ранее URA.RU писало, что Курган встал в пробки из-за перекрытых дорог в центре. Это произошло из-за перекрытия дороги в одном из элитных микрорайонов города.

Из-за нового знака курганцы стоят в километровой пробке Фото: telegram-канал «KGN45»