23 июля 2023
22 июля 2023

Курганцы встали почти в километровую пробку из-за нового знака. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова, пробка машины
Курганцы стоят в километровой пробке (архивное фото) Фото:

В микрорайоне Заозерный в Кургане жители встали в пробку, которая растянулась почти на километр. Причиной столпотворения машин стал новый знак. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Голикова-Родькина. Невозможно повернуть на лево, очень много большегрузов. Пробка до поворота, сделали бы небольшое опережение, а то ежедневно, в любое время тут пробки», — указано в посте telegram-канала «KGN45».

Согласно данным с сервиса 2ГИС, пробки в Кургане на данный момент насчитывают пять баллов. В открытых источниках сообщается, что такой показатель означает, что движение автомобилей плотное и затрудненное. Ранее из-за ремонта моста через реку Черная пришлось изменить движение для автомобилистов. Для поворота налево выделили отдельную полосу.

Ранее URA.RU писало, что Курган встал в пробки из-за перекрытых дорог в центре. Это произошло из-за перекрытия дороги в одном из элитных микрорайонов города.

Из-за нового знака курганцы стоят в километровой пробке
Из-за нового знака курганцы стоят в километровой пробке
Фото:
В Кургане сохраняются пятибалльные пробки
В Кургане сохраняются пятибалльные пробки
Фото:

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В микрорайоне Заозерный в Кургане жители встали в пробку, которая растянулась почти на километр. Причиной столпотворения машин стал новый знак. Об этом сообщается в социальных сетях. «Голикова-Родькина. Невозможно повернуть на лево, очень много большегрузов. Пробка до поворота, сделали бы небольшое опережение, а то ежедневно, в любое время тут пробки», — указано в посте telegram-канала «KGN45». Согласно данным с сервиса 2ГИС, пробки в Кургане на данный момент насчитывают пять баллов. В открытых источниках сообщается, что такой показатель означает, что движение автомобилей плотное и затрудненное. Ранее из-за ремонта моста через реку Черная пришлось изменить движение для автомобилистов. Для поворота налево выделили отдельную полосу. Ранее URA.RU писало, что Курган встал в пробки из-за перекрытых дорог в центре. Это произошло из-за перекрытия дороги в одном из элитных микрорайонов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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