Путин высказался об украинском контрнаступлении

Путин: успехов контрнаступления ВСУ не наблюдается
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил успехи ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старны Запада наблюдают, как их техника, поставленная Украине в ходе контрнаступления, успешно горит и уступает советскому вооружению. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Весь Запад видит, что их „хваленая“ техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. <…> Результатов украинского контрнаступления все еще не наблюдается», — отметил Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

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Старны Запада наблюдают, как их техника, поставленная Украине в ходе контрнаступления, успешно горит и уступает советскому вооружению. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Весь Запад видит, что их „хваленая“ техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. <…> Результатов украинского контрнаступления все еще не наблюдается», — отметил Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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