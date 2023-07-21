Путин высказался об украинском контрнаступлении

Владимир Путин отметил успехи ВС РФ в ходе отражения контрнаступления ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Старны Запада наблюдают, как их техника, поставленная Украине в ходе контрнаступления, успешно горит и уступает советскому вооружению. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Весь Запад видит, что их „хваленая“ техника прекрасно горит и даже в чем-то уступает советским машинам. <…> Результатов украинского контрнаступления все еще не наблюдается», — отметил Владимир Путин во время заседания Совета Безопасности. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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