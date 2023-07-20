Пермский Политех ограничит выезд преподавателей за границу из-за секретных сведений

Пермский Политех предупредит Службу внешней разведки о преподавателях, выезжающих за границу

21 июля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Информация о сотрудниках Политеха, выезжающих за пределы России, будет передаваться в Службу внешней разведки Фото: Анна Майорова © URA.RU Преподаватели Пермского Политеха (ПНИПУ) смогут выезжать за границу только после согласования поездки с руководством вуза. Речь идет о сотрудниках, допущенных к сведениям, составляющим гостайну, следует из приказа и. о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова. Сведения о преподавателях, в случае выезда за пределы РФ, вуз «заблаговременно, а в исключительных случаях незамедлительно» передаст в орган безопасности и Службу внешней разведки России. «В случае выезда за границу по частным делам, работники, допущенные или допускавшиеся ранее к совершенно секретным сведениям, обязаны письменно согласовывать с ректором ПНИПУ выезд за границу. Работники и обучающиеся, допущенные к секретным сведениям, обязаны письменно уведомлять ректора ПНИПУ о выезде за границу», — говорится в приказе. Перед выездом за границу с работниками, допущенными к секретным сведениям, проведут инструктаж. Также до них доведут объем информации, «которую они могут использовать в беседе с иностранными гражданами». При этом загранпаспорта сотрудников, до момента выезда за пределы РФ, будут храниться в спецотделе Политеха. В документе уточняется, что временно не пустить за границу сотрудников может как ректор, так и уполномоченное им лицо, подготовленное спецотделом университета. В то же время, решение о выезде за пределы РФ самого Ташкинова принимает министр науки и высшего образования РФ «или уполномоченное им лицо». В конце 2022 года ПНИПУ ввел новую должность — директор по комплексной безопасности вуза. Им стал Николай Шевелев. В обязанности Шевелева, в том числе, входит обеспечение антитеррористической безопасности университета и взаимодействие с силовиками. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Преподаватели Пермского Политеха (ПНИПУ) смогут выезжать за границу только после согласования поездки с руководством вуза. Речь идет о сотрудниках, допущенных к сведениям, составляющим гостайну, следует из приказа и. о. ректора ПНИПУ Анатолия Ташкинова. Сведения о преподавателях, в случае выезда за пределы РФ, вуз «заблаговременно, а в исключительных случаях незамедлительно» передаст в орган безопасности и Службу внешней разведки России. «В случае выезда за границу по частным делам, работники, допущенные или допускавшиеся ранее к совершенно секретным сведениям, обязаны письменно согласовывать с ректором ПНИПУ выезд за границу. Работники и обучающиеся, допущенные к секретным сведениям, обязаны письменно уведомлять ректора ПНИПУ о выезде за границу», — говорится в приказе. Перед выездом за границу с работниками, допущенными к секретным сведениям, проведут инструктаж. Также до них доведут объем информации, «которую они могут использовать в беседе с иностранными гражданами». При этом загранпаспорта сотрудников, до момента выезда за пределы РФ, будут храниться в спецотделе Политеха. В документе уточняется, что временно не пустить за границу сотрудников может как ректор, так и уполномоченное им лицо, подготовленное спецотделом университета. В то же время, решение о выезде за пределы РФ самого Ташкинова принимает министр науки и высшего образования РФ «или уполномоченное им лицо». В конце 2022 года ПНИПУ ввел новую должность — директор по комплексной безопасности вуза. Им стал Николай Шевелев. В обязанности Шевелева, в том числе, входит обеспечение антитеррористической безопасности университета и взаимодействие с силовиками.