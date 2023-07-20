20 июля 2023

На трассе Екатеринбург — Пермь шесть мостов отремонтируют раньше срока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники закончат ремонт мостов на трассе Екатеринбург — Пермь раньше поставленных сроков
Дорожники закончат ремонт мостов на трассе Екатеринбург — Пермь раньше поставленных сроков Фото:

Дорожные работы на нескольких участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург закончат уже в этом году. Речь идет о шести мостах — их полностью отремонтируют, и об участках, где дорогу расширят с двух полос до четырех. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.

«На участке 187 — 232 км в работе шесть искусственных сооружений, все они будут сданы раньше срока — уже в этом году, хотя контрактом обозначена дата 15 ноября 2024 года. Самая высокая степень готовности моста через реку Бисерть на 199 км. Уже ведется устройство верхнего слоя покрытия, осталось установить барьеры и нанести разметку. В конце июля мост будет полностью готов», — поделился Тельнов.

Рядом с новым мостом есть действующий двухполосный, по которому сейчас и ездят автомобилисты в обоих направлениях. С открытием нового моста у водителей появится по две полосы движения в каждом направлении. Несмотря на то, что новый мост будет готов в конце июля, откроют его только после того, как закончат работы на соседнем участке. Из-за ремонта путепровода над железной дорогой на 200 км организовано реверсивное движение, из-за которого создается пробка. Расширение полос перед этим участком может ухудшить ситуацию.

Кроме моста через Бисерть раньше срока отремонтируют:

  • мост через реку Ут (196 км)
  • мост через реку Арийка (200км)
  • мост через реку Тюш (218 км)
  • мост через реку Пут (231 км)
  • путепровод через железную дорогу (200 км)

Также «Уралуправтодор» планирует до конца года завершить работы по расширению Пермского тракта до четырех полос на нескольких участках. Дорожные рабочие обновят и расширят 25 километров трассы на участке 190 — 232 км и 12 километров на участке 232 — 250 км. Завершение всех работ на дороге Пермь — Екатеринбург запланировано до ноября 2024 года.

На трассе Екатеринбург — Пермь шесть мостов отремонтируют раньше срока
На трассе Екатеринбург — Пермь шесть мостов отремонтируют раньше срока
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Дорожные работы на нескольких участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург закончат уже в этом году. Речь идет о шести мостах — их полностью отремонтируют, и об участках, где дорогу расширят с двух полос до четырех. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов. «На участке 187 — 232 км в работе шесть искусственных сооружений, все они будут сданы раньше срока — уже в этом году, хотя контрактом обозначена дата 15 ноября 2024 года. Самая высокая степень готовности моста через реку Бисерть на 199 км. Уже ведется устройство верхнего слоя покрытия, осталось установить барьеры и нанести разметку. В конце июля мост будет полностью готов», — поделился Тельнов. Рядом с новым мостом есть действующий двухполосный, по которому сейчас и ездят автомобилисты в обоих направлениях. С открытием нового моста у водителей появится по две полосы движения в каждом направлении. Несмотря на то, что новый мост будет готов в конце июля, откроют его только после того, как закончат работы на соседнем участке. Из-за ремонта путепровода над железной дорогой на 200 км организовано реверсивное движение, из-за которого создается пробка. Расширение полос перед этим участком может ухудшить ситуацию. Кроме моста через Бисерть раньше срока отремонтируют: Также «Уралуправтодор» планирует до конца года завершить работы по расширению Пермского тракта до четырех полос на нескольких участках. Дорожные рабочие обновят и расширят 25 километров трассы на участке 190 — 232 км и 12 километров на участке 232 — 250 км. Завершение всех работ на дороге Пермь — Екатеринбург запланировано до ноября 2024 года.
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