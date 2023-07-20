На трассе Екатеринбург — Пермь шесть мостов отремонтируют раньше срока

Дорожные работы на нескольких участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург закончат уже в этом году. Речь идет о шести мостах — их полностью отремонтируют, и об участках, где дорогу расширят с двух полос до четырех. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.
«На участке 187 — 232 км в работе шесть искусственных сооружений, все они будут сданы раньше срока — уже в этом году, хотя контрактом обозначена дата 15 ноября 2024 года. Самая высокая степень готовности моста через реку Бисерть на 199 км. Уже ведется устройство верхнего слоя покрытия, осталось установить барьеры и нанести разметку. В конце июля мост будет полностью готов», — поделился Тельнов.
Рядом с новым мостом есть действующий двухполосный, по которому сейчас и ездят автомобилисты в обоих направлениях. С открытием нового моста у водителей появится по две полосы движения в каждом направлении. Несмотря на то, что новый мост будет готов в конце июля, откроют его только после того, как закончат работы на соседнем участке. Из-за ремонта путепровода над железной дорогой на 200 км организовано реверсивное движение, из-за которого создается пробка. Расширение полос перед этим участком может ухудшить ситуацию.
Кроме моста через Бисерть раньше срока отремонтируют:
- мост через реку Ут (196 км)
- мост через реку Арийка (200км)
- мост через реку Тюш (218 км)
- мост через реку Пут (231 км)
- путепровод через железную дорогу (200 км)
Также «Уралуправтодор» планирует до конца года завершить работы по расширению Пермского тракта до четырех полос на нескольких участках. Дорожные рабочие обновят и расширят 25 километров трассы на участке 190 — 232 км и 12 километров на участке 232 — 250 км. Завершение всех работ на дороге Пермь — Екатеринбург запланировано до ноября 2024 года.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.