Дорожники закончат ремонт мостов на трассе Екатеринбург — Пермь раньше поставленных сроков Фото: Московец Илья © URA.RU

Дорожные работы на нескольких участках трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург закончат уже в этом году. Речь идет о шести мостах — их полностью отремонтируют, и об участках, где дорогу расширят с двух полос до четырех. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.

«На участке 187 — 232 км в работе шесть искусственных сооружений, все они будут сданы раньше срока — уже в этом году, хотя контрактом обозначена дата 15 ноября 2024 года. Самая высокая степень готовности моста через реку Бисерть на 199 км. Уже ведется устройство верхнего слоя покрытия, осталось установить барьеры и нанести разметку. В конце июля мост будет полностью готов», — поделился Тельнов.

Рядом с новым мостом есть действующий двухполосный, по которому сейчас и ездят автомобилисты в обоих направлениях. С открытием нового моста у водителей появится по две полосы движения в каждом направлении. Несмотря на то, что новый мост будет готов в конце июля, откроют его только после того, как закончат работы на соседнем участке. Из-за ремонта путепровода над железной дорогой на 200 км организовано реверсивное движение, из-за которого создается пробка. Расширение полос перед этим участком может ухудшить ситуацию.

Кроме моста через Бисерть раньше срока отремонтируют:

мост через реку Ут (196 км)

мост через реку Арийка (200км)

мост через реку Тюш (218 км)

мост через реку Пут (231 км)

путепровод через железную дорогу (200 км)

Также «Уралуправтодор» планирует до конца года завершить работы по расширению Пермского тракта до четырех полос на нескольких участках. Дорожные рабочие обновят и расширят 25 километров трассы на участке 190 — 232 км и 12 километров на участке 232 — 250 км. Завершение всех работ на дороге Пермь — Екатеринбург запланировано до ноября 2024 года.

На трассе Екатеринбург — Пермь шесть мостов отремонтируют раньше срока Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU

Фото: Московец Илья © URA.RU