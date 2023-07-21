Художники из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга разрисуют Тюмень

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Виды города Тюмени. Пермь, река тура, река тура, вид города с высоты, центр тюмени
Художники преобразят городскую среду Фото:

Тюмень пополнится множеством новых стрит-артов, которые появятся в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Для этого в город приедут художники из Екатеринбурга Ульяна Розина и Екатерина Червонных. Компанию им также составят специалисты из Санкт-Петербурга и еще двух российских городов. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор проекта Анастасия Ларенко.

«В шорт-лист вошли: Ульяна Розина из Екатеринбурга, Екатерина Червонных из Екатеринбурга, MV Picture (Владлена Милькина) из Санкт-Петербурга, Полина Клешняк из Санкт-Петербурга, Максим Има из Санкт-Петербурга, vast (Анастасия Вокина) из Санкт-Петербурга», — сообщила Ларенко. Также в список вошли Василий Куклев из Нижнего Новгорода и Виктория Нурисламова из Москвы.

Директор рассказал, что Розина создаст уличную работу с вязанием и вышивкой, а Червонных подготовит проект с персональными картами разных районов города, на которых будут зафиксированы личные эмоциональные переживания от того или иного места в Тюмени. Кроме этого другие художники создадут муралы, арт-объекты с витражом, уличные панно и другие.

В этом году тема фестиваля — «Сокращая дистанцию». Это же и сформировало главную особенность проекта на этот раз. Так, часть арт-объектов будет создаваться совместно с жителями Тюмени во время творческих лабораторий, участие в которых бесплатно. Подобный опыт у организаторов уже был, когда в 2022 году в городе благодаря совместных усилиям 300 тюменцев и художницы Светланы Растебиной появилось мозаичное панно на улице Челюскинцев.

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Тюмень пополнится множеством новых стрит-артов, которые появятся в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Для этого в город приедут художники из Екатеринбурга Ульяна Розина и Екатерина Червонных. Компанию им также составят специалисты из Санкт-Петербурга и еще двух российских городов. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор проекта Анастасия Ларенко. «В шорт-лист вошли: Ульяна Розина из Екатеринбурга, Екатерина Червонных из Екатеринбурга, MV Picture (Владлена Милькина) из Санкт-Петербурга, Полина Клешняк из Санкт-Петербурга, Максим Има из Санкт-Петербурга, vast (Анастасия Вокина) из Санкт-Петербурга», — сообщила Ларенко. Также в список вошли Василий Куклев из Нижнего Новгорода и Виктория Нурисламова из Москвы. Директор рассказал, что Розина создаст уличную работу с вязанием и вышивкой, а Червонных подготовит проект с персональными картами разных районов города, на которых будут зафиксированы личные эмоциональные переживания от того или иного места в Тюмени. Кроме этого другие художники создадут муралы, арт-объекты с витражом, уличные панно и другие. В этом году тема фестиваля — «Сокращая дистанцию». Это же и сформировало главную особенность проекта на этот раз. Так, часть арт-объектов будет создаваться совместно с жителями Тюмени во время творческих лабораторий, участие в которых бесплатно. Подобный опыт у организаторов уже был, когда в 2022 году в городе благодаря совместных усилиям 300 тюменцев и художницы Светланы Растебиной появилось мозаичное панно на улице Челюскинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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