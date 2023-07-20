В Екатеринбурге возродят легендарный клуб «Нирвана»

В сентябре 2023 года в Екатеринбурге вновь заработает клуб «Нирвана». Заведение закрылось в 2016 году по предписанию пожарных, просуществовав восемь лет. Информация о возрождении клуба появилась в социальных сетях.
«В юбилейный для нас год мы возрождаем любимый музыкантами и тусовщиками клуб „Нирвана“! Для уютных концертов и безумных тематических вечеринок. Нам 15 лет. И дальше — больше», — говорится в сообществе «Нирвана club» соцсети «ВКонтакте». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года по адресу Шевеченко,9.
Клуб открылся в 2008 году. За свое существование здесь выступили десятки популярных групп, например, Jane Air, «Психея», «Эпидемия», «Смех», Animal Jazz, «Гости из Франции». Также на площадке «Нирваны» проводился «Первый тату-фестиваль». Из-за распоряжения пожарных заведение закрылось в 2016 году.
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