В Екатеринбурге возродят легендарный клуб «Нирвана»

21 июля 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

В сентябре 2023 года в Екатеринбурге откроется клуб «Нирвана» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В сентябре 2023 года в Екатеринбурге вновь заработает клуб «Нирвана». Заведение закрылось в 2016 году по предписанию пожарных, просуществовав восемь лет. Информация о возрождении клуба появилась в социальных сетях. «В юбилейный для нас год мы возрождаем любимый музыкантами и тусовщиками клуб „Нирвана“! Для уютных концертов и безумных тематических вечеринок. Нам 15 лет. И дальше — больше», — говорится в сообществе «Нирвана club» соцсети «ВКонтакте». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года по адресу Шевеченко,9. Клуб открылся в 2008 году. За свое существование здесь выступили десятки популярных групп, например, Jane Air, «Психея», «Эпидемия», «Смех», Animal Jazz, «Гости из Франции». Также на площадке «Нирваны» проводился «Первый тату-фестиваль». Из-за распоряжения пожарных заведение закрылось в 2016 году.

В сентябре 2023 года в Екатеринбурге вновь заработает клуб «Нирвана». Заведение закрылось в 2016 году по предписанию пожарных, просуществовав восемь лет. Информация о возрождении клуба появилась в социальных сетях. «В юбилейный для нас год мы возрождаем любимый музыкантами и тусовщиками клуб „Нирвана“! Для уютных концертов и безумных тематических вечеринок. Нам 15 лет. И дальше — больше», — говорится в сообществе «Нирвана club» соцсети «ВКонтакте». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года по адресу Шевеченко,9. Клуб открылся в 2008 году. За свое существование здесь выступили десятки популярных групп, например, Jane Air, «Психея», «Эпидемия», «Смех», Animal Jazz, «Гости из Франции». Также на площадке «Нирваны» проводился «Первый тату-фестиваль». Из-за распоряжения пожарных заведение закрылось в 2016 году.