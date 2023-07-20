20 июля 2023

В Екатеринбурге возродят легендарный клуб «Нирвана»

© Служба новостей «URA.RU»
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В сентябре 2023 года в Екатеринбурге откроется клуб «Нирвана» Фото:

В сентябре 2023 года в Екатеринбурге вновь заработает клуб «Нирвана». Заведение закрылось в 2016 году по предписанию пожарных, просуществовав восемь лет. Информация о возрождении клуба появилась в социальных сетях.

«В юбилейный для нас год мы возрождаем любимый музыкантами и тусовщиками клуб „Нирвана“! Для уютных концертов и безумных тематических вечеринок. Нам 15 лет. И дальше — больше», — говорится в сообществе «Нирвана club» соцсети «ВКонтакте». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года по адресу Шевеченко,9.

Клуб открылся в 2008 году. За свое существование здесь выступили десятки популярных групп, например, Jane Air, «Психея», «Эпидемия», «Смех», Animal Jazz, «Гости из Франции». Также на площадке «Нирваны» проводился «Первый тату-фестиваль». Из-за распоряжения пожарных заведение закрылось в 2016 году.

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В сентябре 2023 года в Екатеринбурге вновь заработает клуб «Нирвана». Заведение закрылось в 2016 году по предписанию пожарных, просуществовав восемь лет. Информация о возрождении клуба появилась в социальных сетях. «В юбилейный для нас год мы возрождаем любимый музыкантами и тусовщиками клуб „Нирвана“! Для уютных концертов и безумных тематических вечеринок. Нам 15 лет. И дальше — больше», — говорится в сообществе «Нирвана club» соцсети «ВКонтакте». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года по адресу Шевеченко,9. Клуб открылся в 2008 году. За свое существование здесь выступили десятки популярных групп, например, Jane Air, «Психея», «Эпидемия», «Смех», Animal Jazz, «Гости из Франции». Также на площадке «Нирваны» проводился «Первый тату-фестиваль». Из-за распоряжения пожарных заведение закрылось в 2016 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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