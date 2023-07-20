Курганцы простятся с погибшим бойцом из Шадринска
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Шадринске (Курганской область) простятся с военнослужащим, старшим сержантом Алексеем Черепановым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание состоится 22 июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.
«В Шадринске 22 июля состоится прощание со старшим сержантом Алексеем Черепановым. Он убывал в зону спецоперации в качестве добровольца от филиала ПАО «Газпром» Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Военнослужащий погиб 8 июля 2023 года», — сообщили в областном военкомате. Траурное мероприятие пройдет в Шадринском похоронном доме с 13:00—14:00 часов.
В Шадринске 22 июля простятся с военным Алексеем Черепановым, погибшим в зоне СВО
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