20 июля 2023

В Курганской области простятся с военнослужащим, погибшим на фронте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Курганцы простятся с погибшим бойцом из Шадринска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганской область) простятся с военнослужащим, старшим сержантом Алексеем Черепановым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание состоится 22 июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона.

«В Шадринске 22 июля состоится прощание со старшим сержантом Алексеем Черепановым. Он убывал в зону спецоперации в качестве добровольца от филиала ПАО «Газпром» Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Военнослужащий погиб 8 июля 2023 года», — сообщили в областном военкомате. Траурное мероприятие пройдет в Шадринском похоронном доме с 13:00—14:00 часов.

В Шадринске 22 июля простятся с военным Алексеем Черепановым, погибшим в зоне СВО
В Шадринске 22 июля простятся с военным Алексеем Черепановым, погибшим в зоне СВО
Фото:

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В Шадринске (Курганской область) простятся с военнослужащим, старшим сержантом Алексеем Черепановым, погибшим в зоне специальной военной операции (СВО). Прощание состоится 22 июля. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в военном комиссариате региона. «В Шадринске 22 июля состоится прощание со старшим сержантом Алексеем Черепановым. Он убывал в зону спецоперации в качестве добровольца от филиала ПАО «Газпром» Южно-Уральское межрегиональное управление охраны». Военнослужащий погиб 8 июля 2023 года», — сообщили в областном военкомате. Траурное мероприятие пройдет в Шадринском похоронном доме с 13:00—14:00 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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