23 июля 2023
22 июля 2023
21 июля 2023

В Нижневартовске назвали сроки открытия крупного спортивного центра

Новый спортивный центр в Нижневартовске откроют до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жилой квартал "Нагорный". Екатеринбург, груша, единоборства, бокс, спортзал, тренировка, мешок
Спортивный центр планируют открыть до конца года Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) новый спортивный центр возле Комсомольского озера планируют открыть до конца года. Он расположится в торговом комплексе North star sky, сообщили URA.RU представители ТЦ.

«До нового года должны запустить. Возможно раньше, пока точного срока не можем сказать, но в настоящий момент уже идет ремонт, заказ оборудования, работы ведутся», — сообщили журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй».

Открытие спортивного центра планируется на втором этаже комплекса. Он будет разделен на несколько зон. На первом застройщик разместил магазины коротких покупок, а также здесь работает супермаркет и барбершоп. «Сейчас с [другими] арендаторами ведутся переговоры», — добавили в компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый центр в районе рядом с Комсомольским озером. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить, как ТЦ вписался в сложившуюся застройку.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) новый спортивный центр возле Комсомольского озера планируют открыть до конца года. Он расположится в торговом комплексе North star sky, сообщили URA.RU представители ТЦ. «До нового года должны запустить. Возможно раньше, пока точного срока не можем сказать, но в настоящий момент уже идет ремонт, заказ оборудования, работы ведутся», — сообщили журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Открытие спортивного центра планируется на втором этаже комплекса. Он будет разделен на несколько зон. На первом застройщик разместил магазины коротких покупок, а также здесь работает супермаркет и барбершоп. «Сейчас с [другими] арендаторами ведутся переговоры», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый центр в районе рядом с Комсомольским озером. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить, как ТЦ вписался в сложившуюся застройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...