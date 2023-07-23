В Нижневартовске назвали сроки открытия крупного спортивного центра

В Нижневартовске (ХМАО) новый спортивный центр возле Комсомольского озера планируют открыть до конца года. Он расположится в торговом комплексе North star sky, сообщили URA.RU представители ТЦ.
«До нового года должны запустить. Возможно раньше, пока точного срока не можем сказать, но в настоящий момент уже идет ремонт, заказ оборудования, работы ведутся», — сообщили журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй».
Открытие спортивного центра планируется на втором этаже комплекса. Он будет разделен на несколько зон. На первом застройщик разместил магазины коротких покупок, а также здесь работает супермаркет и барбершоп. «Сейчас с [другими] арендаторами ведутся переговоры», — добавили в компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый центр в районе рядом с Комсомольским озером. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить, как ТЦ вписался в сложившуюся застройку.
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