В Нижневартовске назвали сроки открытия крупного спортивного центра

Новый спортивный центр в Нижневартовске откроют до конца года

24 июля 2023 в 09:35 Размер текста - 17 +

Спортивный центр планируют открыть до конца года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) новый спортивный центр возле Комсомольского озера планируют открыть до конца года. Он расположится в торговом комплексе North star sky, сообщили URA.RU представители ТЦ. «До нового года должны запустить. Возможно раньше, пока точного срока не можем сказать, но в настоящий момент уже идет ремонт, заказ оборудования, работы ведутся», — сообщили журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Открытие спортивного центра планируется на втором этаже комплекса. Он будет разделен на несколько зон. На первом застройщик разместил магазины коротких покупок, а также здесь работает супермаркет и барбершоп. «Сейчас с [другими] арендаторами ведутся переговоры», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый центр в районе рядом с Комсомольским озером. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить, как ТЦ вписался в сложившуюся застройку.

В Нижневартовске (ХМАО) новый спортивный центр возле Комсомольского озера планируют открыть до конца года. Он расположится в торговом комплексе North star sky, сообщили URA.RU представители ТЦ. «До нового года должны запустить. Возможно раньше, пока точного срока не можем сказать, но в настоящий момент уже идет ремонт, заказ оборудования, работы ведутся», — сообщили журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Открытие спортивного центра планируется на втором этаже комплекса. Он будет разделен на несколько зон. На первом застройщик разместил магазины коротких покупок, а также здесь работает супермаркет и барбершоп. «Сейчас с [другими] арендаторами ведутся переговоры», — добавили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске построили торговый центр в районе рядом с Комсомольским озером. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить, как ТЦ вписался в сложившуюся застройку.