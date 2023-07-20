Сотрудник «Транснефти» обокрал склад завода СИБУРа в Тобольске

На склад мужчина проник через незапертую дверь, на КПП его также не остановили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске сотрудник АО «Транснефть-Сибирь» обокрал склад завода «Запсибнефтехим» (СИБУР), вынеся с него имущество на 471 тысячу рублей. Информация по делу содержится в судебном акте. Для совершения преступления мужчина втемную использовал двух своих коллег.

«Работник подрядной организации — АО „Транснефть — Сибирь“, похитил из производственного хранилища ООО „Запсибнефтехим“ имущество на общую сумму 471 700 рублей. Находясь на территории, он обратил внимание, что один из складов не заперт, а внутри находятся вещи, которые ему пригодятся», — говорится в акте по делу.

Добычей мужчины стали рециркуляторы, ящики с инструментами, краскопульты, верстаки, деревообрабатывающий станок и многое другое. Для выноса всего похищенного преступник привлек двух своих коллег. Им он сказал, что склад утилизируют, а имущество необходимо перевезти на временное хранение по указанию начальства. Краденное мужчины сначала погрузили в рабочую «Газель», на которой проехали КПП, а затем — в автомобиль подсудимого.

По итогу мужчина получил год лишения свободы условно. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у него двух малолетних детей, состояние здоровья, а также деятельное раскаяние в преступлении.