Суд отменил приговор трем челябинским менеджерам олигарха Зюзина

Условные сроки за слив ядовитых отходов в Миасс сотрудникам ЧМК заменили штрафом

Суд проявил снисхождение к сотрудникам ЧМК, годами отравлявшим реку Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отменили условный приговор трем представителям руководства Челябинского металлургического комбината (ЧМК), входящего в бизнес-империю миллиардера Игоря Зюзина. Такое решение принял 21 июля областной суд. По два года лишения свободы условно они получили за систематическое загрязнение ядовитыми веществами реки Миасс.

«Приговор был отменен. Уголовное дело прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — цитирует пресс-службу суда издание 74.RU.

Приговор в отношении Владимира Копнина, Александра Садырина и Александра Сосунова был вынесен Металлургическим районным судом Челябинска 18 июля 2022 года. Все трое обвинялись по ч.2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ). Суд приговорил их к лишению свободы сроком на два года с испытательными сроками по два года.

По версии следствия, по их вине происходил сброс загрязненных стоков комбината в Миасс с 2016 по 2019 год. В реку попадали экстремально высокие концентрации ртути, в стоках также было превышение по цинку, марганцу, фенолам, меди. Ущерб для экологии составил более 260 млн рублей. Сам ЧМК провел работы по устранению вредного воздействия на реку на сумму более 100 млн рублей.