Сотрудников челябинского завода Зюзина осудили за стоки в реку

Игорь Зюзин — основной совладелец ПАО «ЧМК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Металлургический районный суд Челябинска 18 июля огласил приговор в отношении троих сотрудников Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК»), основным совладельцем которого является миллиардер Игорь Зюзин. Они получили условные сроки лишения свободы за то, что допустили выпуск загрязненных стоков комбината в реку Миасс, сообщили URA.RU в суде.

По версии следствия, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности, его заместитель и главный инженер меткомбината не приняли мер по устранению нарушений экологического законодательства, что привело к сбросу предприятием загрязняющих веществ в реку Миасс. Размер ущерба для экологии составил более 260 млн рублей. Им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ).

«Владимир Копнин, Александр Садырин и Александр Сосунов приговорены к лишению свободы сроком на два года каждый с испытательными сроками по два года. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован», — рассказала консультант суда Наталья Белозер.

Ранее стало известно, что на имущество обвиняемых был наложен арест. Сам ЧМК провел работы по устранению вредного воздействия на реку на сумму более 100 млн рублей. Кроме того, удовлетворены иски челябинского природоохранного прокурора о взыскании с ПАО «ЧМК» всей суммы ущерба за период с 2016 по 2019 год. Предприятие оплатило все требуемые суммы.