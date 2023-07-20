20 июля 2023

Курганские власти возьмут кредит, чтобы купить новые автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация новых автобусов. Курган , новые автобусы, автобусы
Курганские власти купят новые автобусы за федеральные деньги Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

Правительство Курганской область заявило, что власти возьмут кредит, что закупить новые автобусы. Средства будут выделены из остатков федерального бюджета. Соответствующая информация появилась в постановлении регионального правительства на портале правовой информации.

«Наименование мероприятия: приобретение передвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования. Срок реализации: 2023—2024 годы. Источник финансирования: бюджетный кредит за счет временно свободных средств единого счет федерального бюджета», — такая информация указана в постановлении курганских властей. Сообщается, что автобусы будут приобретать для перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал, сколько денег потратят на новые автобусы для Кургана и Шадринска. Обновление парка общественного транспорта обойдется властям больше, чем в миллиард рублей. Между тем, глава города Ситникова пообещала закупить новые автобусы на курганском заводе. Сообщается, что это вошло в планы местных властей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство Курганской область заявило, что власти возьмут кредит, что закупить новые автобусы. Средства будут выделены из остатков федерального бюджета. Соответствующая информация появилась в постановлении регионального правительства на портале правовой информации. «Наименование мероприятия: приобретение передвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования. Срок реализации: 2023—2024 годы. Источник финансирования: бюджетный кредит за счет временно свободных средств единого счет федерального бюджета», — такая информация указана в постановлении курганских властей. Сообщается, что автобусы будут приобретать для перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам Курганской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал, сколько денег потратят на новые автобусы для Кургана и Шадринска. Обновление парка общественного транспорта обойдется властям больше, чем в миллиард рублей. Между тем, глава города Ситникова пообещала закупить новые автобусы на курганском заводе. Сообщается, что это вошло в планы местных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...