Курганские власти возьмут кредит, чтобы купить новые автобусы

Курганские власти купят новые автобусы за федеральные деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Правительство Курганской область заявило, что власти возьмут кредит, что закупить новые автобусы. Средства будут выделены из остатков федерального бюджета. Соответствующая информация появилась в постановлении регионального правительства на портале правовой информации.

«Наименование мероприятия: приобретение передвижного состава пассажирского транспорта общественного пользования. Срок реализации: 2023—2024 годы. Источник финансирования: бюджетный кредит за счет временно свободных средств единого счет федерального бюджета», — такая информация указана в постановлении курганских властей. Сообщается, что автобусы будут приобретать для перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал, сколько денег потратят на новые автобусы для Кургана и Шадринска. Обновление парка общественного транспорта обойдется властям больше, чем в миллиард рублей. Между тем, глава города Ситникова пообещала закупить новые автобусы на курганском заводе. Сообщается, что это вошло в планы местных властей.