В Перми прокуратура разрешила работать ТЦ, который был закрыт 5 лет

21 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

После проверки прокурор подтвердил, что нарушения устранены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Торговый центр «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми, который пустует уже более пяти лет, может вновь скоро открыться. Собственник устранил все нарушения пожарной безопасности, из-за которых ТЦ ранее приостановил работу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «По прошествии пяти лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме», — говорится на сайте. Торговый центр пустовал с апреля 2018 года, когда прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. После проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности центра, который был удовлетворен. «Коммерсант-Прикамье» ранее сообщил, что у пустующего здания появились новые владельцы в лице бизнесменов Сергея и Светланы Жуковых.

Торговый центр «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми, который пустует уже более пяти лет, может вновь скоро открыться. Собственник устранил все нарушения пожарной безопасности, из-за которых ТЦ ранее приостановил работу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «По прошествии пяти лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме», — говорится на сайте. Торговый центр пустовал с апреля 2018 года, когда прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. После проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности центра, который был удовлетворен. «Коммерсант-Прикамье» ранее сообщил, что у пустующего здания появились новые владельцы в лице бизнесменов Сергея и Светланы Жуковых.