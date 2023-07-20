20 июля 2023

В Перми прокуратура разрешила работать ТЦ, который был закрыт 5 лет

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После проверки прокурор подтвердил, что нарушения устранены Фото:

Торговый центр «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми, который пустует уже более пяти лет, может вновь скоро открыться. Собственник устранил все нарушения пожарной безопасности, из-за которых ТЦ ранее приостановил работу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По прошествии пяти лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме», — говорится на сайте.

Торговый центр пустовал с апреля 2018 года, когда прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. После проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности центра, который был удовлетворен. «Коммерсант-Прикамье» ранее сообщил, что у пустующего здания появились новые владельцы в лице бизнесменов Сергея и Светланы Жуковых.

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Торговый центр «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми, который пустует уже более пяти лет, может вновь скоро открыться. Собственник устранил все нарушения пожарной безопасности, из-за которых ТЦ ранее приостановил работу, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «По прошествии пяти лет собственник привел здание центра в соответствие с требованиями противопожарной безопасности и обратился в прокуратуру о снятии запрета деятельности. Результаты выездной проверки подтвердили, что нарушения устранены в полном объеме», — говорится на сайте. Торговый центр пустовал с апреля 2018 года, когда прокуратура в ходе проверки выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности. После проверки прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности центра, который был удовлетворен. «Коммерсант-Прикамье» ранее сообщил, что у пустующего здания появились новые владельцы в лице бизнесменов Сергея и Светланы Жуковых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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