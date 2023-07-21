Куйвашев позвал Путина на 300-летие Екатеринбурга

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимира Путина ждали в Екатеринбурге еще в июне, но он не приехал Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев позвал на 300-летие Екатеринбурга президента РФ Владимира Путина. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU.

«Губернатор подписал приглашения на высших руководителей наших, потому что все-таки 300 лет городу, который играет очень серьезную роль в экономике нашей страны, культурной, спортивной жизни. Федеральные руководители будут, учитывая, что у нас 19-го (как раз в день города — прим. URA.RU) открывается Международный фестиваль университетского спорта, подготовку к которому курирует [вице-премьер РФ] Дмитрий Николаевич Чернышенко. В любом случае мы ожидаем из федеральных топ-руководителей очень серьезный уровень», — сказал Орлов.

На уточнение корреспондента по фамилиям он заявил: «Включая руководителя государства. <…> Работаем [над визитами] с администрацией президента и правительством РФ».

Известно, что власти Екатеринбурга, готовясь к 300-летию, во многом ориентируются на то, как прошло 300-летие Перми (в июне 2023 года) и 800-летие Нижнего Новгорода. В Пермь из федеральных VIP почти никто не приехал — как считается, из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным. В то время как юбилей Нижнего посетила большая правительственная делегация во главе с Путиным.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев позвал на 300-летие Екатеринбурга президента РФ Владимира Путина. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр Алексей Орлов, отвечая на вопрос URA.RU. «Губернатор подписал приглашения на высших руководителей наших, потому что все-таки 300 лет городу, который играет очень серьезную роль в экономике нашей страны, культурной, спортивной жизни. Федеральные руководители будут, учитывая, что у нас 19-го (как раз в день города — прим. URA.RU) открывается Международный фестиваль университетского спорта, подготовку к которому курирует [вице-премьер РФ] Дмитрий Николаевич Чернышенко. В любом случае мы ожидаем из федеральных топ-руководителей очень серьезный уровень», — сказал Орлов. На уточнение корреспондента по фамилиям он заявил: «Включая руководителя государства. <…> Работаем [над визитами] с администрацией президента и правительством РФ». Известно, что власти Екатеринбурга, готовясь к 300-летию, во многом ориентируются на то, как прошло 300-летие Перми (в июне 2023 года) и 800-летие Нижнего Новгорода. В Пермь из федеральных VIP почти никто не приехал — как считается, из-за конфликта между губернатором Дмитрием Махониным и уже бывшим мэром Алексеем Демкиным. В то время как юбилей Нижнего посетила большая правительственная делегация во главе с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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