Челябинские силовики пришли с обысками в исправительную колонию

В колонии проводится проверка по факту пыток заключенных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из регионального управления СКР 21 июля проводят следственные мероприятия в исправительной колонии № 15 в Копейске. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, они ищут сведения по факту пыток заключенных.

«Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ („Превышение должностных полномочий“). Также проводится проверка по статье 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“)», — рассказал источник.

По данным URA.RU, проводится проверка по факту возможных пыток заключенных. Расследованием занимается первый следственный отдел. Мероприятия на территории ИК продолжаются весь день.

ИК № 15 находится на территории поселка Потанино в Копейске. Режим заключения — строгий.

Официально силовики ситуацию не комментируют. В пресс-службе ГУФСИН по региону на момент публикации на звонок не ответили.