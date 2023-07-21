Бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал ЦБ за повышение ключевой ставки

22 июля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Борис Титов уверен, что повышение ключевой ставки мешает развитию страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение ключевой ставки до 8,5% не решает ни одну из стратегических для государства задач, мешая создать базу для будущего развития. Об этом в беседе с URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 8,5%. Да, инфляция разгоняется, это факт. Импорт дорожает. И совсем не по тем причинам, которые могли бы быть связаны с увеличением потребительского спроса. Но разве повышение ставки решает хоть одну из стратегических задач? Разве оно помогает создать базу для импортозамещения? Нет. Регулятор затыкает те дыры, которые образовались сейчас, но не создает почву для развития на будущее. К сожалению, правильные экономические лозунги у нас пока что так и не начали сопровождаться правильными экономическими действиями», — считает Борис Титов. Центробанк впервые за долгое время поднял ключевую ставку сразу на один пункт — до 8,5%. Однако в ведомстве уверены, что к 2026 году показатель упадет до уровня 5,5-6,5%. Из-за повышения ключевой ставки потребительские кредиты выдают под больший процент, как и вклады граждан. Банк России использует ключевую ставку для влияния на инфляцию, надеясь уменьшить ее до 4% годовых.

Повышение ключевой ставки до 8,5% не решает ни одну из стратегических для государства задач, мешая создать базу для будущего развития. Об этом в беседе с URA.RU заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Центробанк поднял ключевую ставку сразу до 8,5%. Да, инфляция разгоняется, это факт. Импорт дорожает. И совсем не по тем причинам, которые могли бы быть связаны с увеличением потребительского спроса. Но разве повышение ставки решает хоть одну из стратегических задач? Разве оно помогает создать базу для импортозамещения? Нет. Регулятор затыкает те дыры, которые образовались сейчас, но не создает почву для развития на будущее. К сожалению, правильные экономические лозунги у нас пока что так и не начали сопровождаться правильными экономическими действиями», — считает Борис Титов. Центробанк впервые за долгое время поднял ключевую ставку сразу на один пункт — до 8,5%. Однако в ведомстве уверены, что к 2026 году показатель упадет до уровня 5,5-6,5%. Из-за повышения ключевой ставки потребительские кредиты выдают под больший процент, как и вклады граждан. Банк России использует ключевую ставку для влияния на инфляцию, надеясь уменьшить ее до 4% годовых.