В центре Екатеринбурга водитель грузовика сбил 13-летнего велосипедиста. Фото

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В центре Екатеринбурга грузовик сбил несовершеннолетнего велосипедиста Фото:

В Екатеринбурге по адресу Московская, 142 водитель грузовика MAN сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Днем 21 июля 62-летний водитель грузового самосвала MAN допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару в попутном направлении, при съезде на проезжую часть. Мальчик госпитализирован», — сказано в сообщении. Водитель грузовика имеет стаж вождения 26 лет.

По словам очевидцев, подросток двигался по тротуару, подъехав к второстепенной дороге, не останавливаясь, неожиданно выехал на проезжую часть. Тем самым велосипедист врезался в заднюю часть самосвала.

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В Екатеринбурге по адресу Московская, 142 водитель грузовика MAN сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Днем 21 июля 62-летний водитель грузового самосвала MAN допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару в попутном направлении, при съезде на проезжую часть. Мальчик госпитализирован», — сказано в сообщении. Водитель грузовика имеет стаж вождения 26 лет. По словам очевидцев, подросток двигался по тротуару, подъехав к второстепенной дороге, не останавливаясь, неожиданно выехал на проезжую часть. Тем самым велосипедист врезался в заднюю часть самосвала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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