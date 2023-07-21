В центре Екатеринбурга грузовик сбил несовершеннолетнего велосипедиста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге по адресу Московская, 142 водитель грузовика MAN сбил 13-летнего велосипедиста. Подросток с различными травмами доставлен в больницу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Днем 21 июля 62-летний водитель грузового самосвала MAN допустил наезд на 13-летнего велосипедиста, который двигался по тротуару в попутном направлении, при съезде на проезжую часть. Мальчик госпитализирован», — сказано в сообщении. Водитель грузовика имеет стаж вождения 26 лет.

По словам очевидцев, подросток двигался по тротуару, подъехав к второстепенной дороге, не останавливаясь, неожиданно выехал на проезжую часть. Тем самым велосипедист врезался в заднюю часть самосвала.

Фото: пресс-служба ГБДД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба ГБДД по Екатеринбургу