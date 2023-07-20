20 июля 2023

Разведчики-нелегалы тайно обучают чиновников ХМАО шпионским приемам. Инсайд

Экс-шпионы СВР Вавилова и Безруков провели секретный семинар для внутриполитического блока ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, фсо, наушник, секретная служба, агент, охрана
Шпионы Вавилова и Безруков учили чиновников вербовать сторонников и плести агентурные сети Фото:

В ХМАО чиновников, отвечающих за внутриполитический блок муниципалитетов, консультировала на закрытом семинаре семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки РФ, депортированных из Америки — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте одной из мэрий.

«Бывшие шпионы Вавилова и Безруков провели закрытый семинар для ответственных за внутриполитический блок в мэриях. Они рассказывали, как вербовать сторонников и плести агентурные сети. Коуч-сессию для подчиненных заказал первый вице-губернатор Шипилов», — сообщил инсайдер.

Один из непосредственных участников мероприятия подтвердил на условиях анонимности свое присутствие на семинаре. На странице официальной группы властей ХМАО «Югра» в социальной сети «Вконтакте» опубликована прямая трансляция еще одного мероприятия с участием экс-разведчиков — лекции «Современная внешняя политика РФ», где супружеская чета выступала спикерами. Она транслировалась 18 июля.

Несколько опрошенных URA.RU представителей окружных политэлит рассказали журналисту, что видели Вавилову и Безрукова в аэропорту Ханты-Мансийска 20 июля. Они вылетали утренним рейсом в московский аэропорт Внуково.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос о проведении мероприятия. Ответ ожидается.

*Шпионскую пару раскрыли в 2010-м году — их вместе с другими агентами, в число которых входила Анна Чапман, сдал американским властям экс-генерал СВР Александр Потеев, позже сбежавший в США. Чету обменяли на группу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, оказавшегося шпионом британской разведки МИ-6.

Андрея Безрукова и его супругу заметили в аэропорту Ханты-Мансийска 20 июля
Андрея Безрукова и его супругу заметили в аэропорту Ханты-Мансийска 20 июля
Фото:
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В ХМАО чиновников, отвечающих за внутриполитический блок муниципалитетов, консультировала на закрытом семинаре семейная пара бывших сотрудников Службы внешней разведки РФ, депортированных из Америки — Андрей Безруков и Елена Вавилова. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте одной из мэрий. «Бывшие шпионы Вавилова и Безруков провели закрытый семинар для ответственных за внутриполитический блок в мэриях. Они рассказывали, как вербовать сторонников и плести агентурные сети. Коуч-сессию для подчиненных заказал первый вице-губернатор Шипилов», — сообщил инсайдер. Один из непосредственных участников мероприятия подтвердил на условиях анонимности свое присутствие на семинаре. На странице официальной группы властей ХМАО «Югра» в социальной сети «Вконтакте» опубликована прямая трансляция еще одного мероприятия с участием экс-разведчиков — лекции «Современная внешняя политика РФ», где супружеская чета выступала спикерами. Она транслировалась 18 июля. Несколько опрошенных URA.RU представителей окружных политэлит рассказали журналисту, что видели Вавилову и Безрукова в аэропорту Ханты-Мансийска 20 июля. Они вылетали утренним рейсом в московский аэропорт Внуково. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос о проведении мероприятия. Ответ ожидается. *Шпионскую пару раскрыли в 2010-м году — их вместе с другими агентами, в число которых входила Анна Чапман, сдал американским властям экс-генерал СВР Александр Потеев, позже сбежавший в США. Чету обменяли на группу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, оказавшегося шпионом британской разведки МИ-6.
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